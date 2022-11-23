شكرا لقرائتكم خبر عن أبو الغيط يشارك فى أعمال المنتدى الإقليمى السابع للاتحاد من أجل المتوسط والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - توجه الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، اليوم الأربعاء، إلى برشلونة للمشاركة فى أعمال المنتدى الإقليمى السابع للاتحاد من أجل المتوسط، والذى ستنطلق أعماله غداً برئاسة مشتركة بين الممثل الأعلى للشئون الخارجية والسياسية الأمنية للاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، ووزير خارجية المملكة الأردنية الهاشمية أيمن الصفدي وباستضافة وزير خارجية إسبانيا خوسيه مانويل ألباريس.