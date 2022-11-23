شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر مدى ارتباط الأرق والشخير وحتى النوم الكثير بزيادة خطر الإصابة بحالةٍ تسبب العمى! والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - توصلت دراسة علمية إلى أن النوم السيئ، بما في ذلك الكثير من الراحة أو القليل جدا من النوم، والنعاس في أثناء النهار والشخير، ترتبط كلها بزيادة خطر الإصابة بفقدان البصر.

ووجدت الدراسة أن أولئك الذين يعانون من النعاس المتكرر أثناء النهار تزيد احتمالية تعرضهم لمرض الغلوكوما في وقت لاحق من العمر بنسبة تصل إلى الخُمس.

مدى ارتباط الأرق والشخير وحتى النوم الكثير بزيادة خطر الإصابة بحالةٍ تسبب العمى!



وكان أولئك الذين يعانون من الشخير أكثر عرضة للإصابة بالغلوكوما بنسبة 10%، في حين أن الذين يعانون من الأرق، والذين لديهم نمط نوم قصير / طويل، كانوا أكثر عرضة بنسبة 13% للإصابة به من أولئك الذين لديهم نمط نوم صحي.

ويعتقد الباحثون أن الخطر المتزايد هنا يمكن أن يرجع إلى تغير الضغط في العين، الذي يمكن أن يحدث عند الاستلقاء وعندما تكون هرمونات النوم خارجة عن السيطرة.

والغلوكوما هي حالة شائعة في العين لدى كبار السن، وتحدث بسبب تلف العصب البصري الذي يربط العين بالدماغ. وما تزال أسبابه والعوامل المساهمة به غير مفهومة جيدا.

ويمكن أن تؤدي هذه الحالة إلى فقدان البصر إذا لم يتم تشخيصها وعلاجها في وقت مبكر بما فيه الكفاية.

وفحص الباحثون بيانات أكثر من 400 ألف شخص في المملكة المتحدة، تتراوح أعمارهم بين 40 إلى 69 عاما، لأكثر من 15 عاما، حول عادات نومهم وما إذا كانوا أصيبوا بمرض الغلوكوما.

وتم تصنيف مدة النوم من 7 إلى أقل من 9 ساعات يوميا على أنها طبيعية، وتلك المدة القليلة جدا أو الكثيرة خارج هذا النطاق، على أنها نوم سيئ.

وتم تحديد نحو 8690 حالة من حالات الغلوكوما وكانت أكثر شيوعا بين الرجال، الذين كانوا أكبر سنا، والذين سبق لهم التدخين أو يعانون من ارتفاع ضغط الدم أو مرض السكري.



وارتبطت مدة النوم القصيرة أو الطويلة بزيادة مخاطر الإصابة بنسبة 8%، والأرق 12%، والشخير 4% والنعاس المتكرر أثناء النهار بنسبة 20%، وفقا للنتائج المنشورة في مجلة BMJ Open.

وبالمقارنة مع أولئك الذين لديهم نمط نوم صحي، كان أولئك الذين عانوا من الشخير أو النعاس أثناء النهار، أكثر عرضة بنسبة 10% للإصابة بالغلوكوما، في حين أن الذين يعانون من الأرق والذين لديهم نمط نوم قصير أو طويل كانوا أكثر عرضة للإصابة به بنسبة 13%.

وكانت النتائج متشابهة عند تصنيفها حسب الأنواع المختلفة من الغلوكوما.

وقال الباحثون إن الذين تم تحديدهم على أنهم معرضون لخطر الإصابة بالغلوكوما يجب أن تُعرض عليهم "تدخلات النوم" ويجب أن يخضع الأشخاص الذين يبلغون عن مشاكل قلة في النوم لفحص العين.

وكتب الباحثون: "الشخير، والنعاس أثناء النهار، والأرق، والمدة القصيرة / الطويلة، بشكل فردي أو جماعي، كلها مرتبطة بخطر الإصابة بالغلوكوما".

وقال الباحثون إن الغلوكوما يمكن أن تؤثر على أنماط النوم، وليس العكس، ولكن هناك أيضا تفسيرات بيولوجية محتملة.

وأضافوا أن الضغط الداخلي للعين، وهو عامل رئيسي في الإصابة بمرض الغلوكوما، يرتفع عندما يكون الشخص مستلقيا وعندما تكون هرمونات النوم غير مستقرة، كما يحدث في حالة الأرق.

ويفترض الباحثون أن الاكتئاب والقلق، اللذين يترافقان غالبا مع الأرق، قد يزيدان أيضا من ضغط العين الداخلي، ربما بسبب إنتاج الكورتيزول غير المنتظم.

وبالمثل، فإن النوبات المتكررة أو المطولة من انخفاض مستويات الأكسجين الخلوي، والناجمة عن انقطاع النفس النومي، قد تسبب ضررا مباشرا للعصب البصري.

جدير بالذكر أن هذه الدراسة قائمة على الملاحظة، وعلى هذا النحو، لا يمكنها إثبات سبب الارتباطات الموجودة بين اضطراب النوم والغلوكوما، حيث اعتمدت الدراسة على الإبلاغ الذاتي بدلا من القياس الموضوعي.

وخلص الباحثون إلى أنه "نظرا لأن سلوكيات النوم قابلة للتعديل، فإن هذه النتائج تؤكد على ضرورة التدخل في النوم للأفراد المعرضين لخطر الإصابة بالغلوكوما وفحص العيون المحتمل بين الأفراد الذين يعانون من مشاكل النوم المزمنة للمساعدة على منع تطور الغلوكوما".

تعتمد العمليات الفيزيولوجية البشرية بشكل كبير على النوم من أجل الأداء السليم، إلا أن الكثيرين، في الواقع، قد يجدون أن الحصول على نوم جيد وكاف أمر مجهد وصعب.



ووجدت دراسة حديثة أن عدم الحصول على قسط كاف من النوم كل ليلة "يزيد من خطر الإصابة بأمراض قاتلة متعددة".

وكشفت النتائج أن الأشخاص يكونون أكثر عرضة بنسبة 25% للوفاة بحلول سن 75 عاما إذا لم يحصلوا على ما يكفي من النوم. وبالتالي فإن أقل من خمس ساعات نوم في الليلة، قد تعرض صحتك للخطر.

ولحسن الحظ، هناك الكثير من الطرق التي يمكن اعتمادها من أجل الحصول على نوم جيد، بينها طريقة يشيد الكثيرون بها، يشار إليها على أنها التقنية العسكرية وتمت الإشارة إليها لأول مرة في كتاب 1981 بعنوان Relax and Win: Championship performance.

وتم تطوير هذه الطريقة من قبل قادة الجيش لمساعدة الجنود الذين يعانون من التعب.

ويمكن لهذه التقنية مساعدة الأفراد على النوم في غضون دقيقتين، عندما يكونون في بيئات عالية التأهب.

وتعمل هذه التقنية بطريقة مشابهة لطريقة التأمل Meditation، حيث تحاول إرخاء كل جزء من أجزاء الجسم من أجل النوم.



وتمت مشاركة هذه التقنية على "تيك توك" بواسطة خبير اللياقة البدنية جاستن أوغستين، الذي وصفها بأنها "مذهلة".

إليك ما يجب فعله:

- ابدأ من الجزء العلوي من جسمك، وقم بإرخاء وجهك ورقبتك وصدرك وذراعيك.

- اخفض كتفيك إلى أقصى حد ممكن، ثم حاول إرخاء أطرافك

- اعمل على إرخاء كل جزء من أجزاء الجسم حتى تصل إلى أطراف أصابع قدميك. وفي أثناء القيام بذلك، خذ نفسا عميقا

وبعد ستة أسابيع من اتباع هذه الممارسة، يجب أن ينجح هذا الأسلوب مع 96% من الأشخاص.

وأشار جاستن إلى أنه أثناء قيامك بهذه التمارين، من المهم أن تصفي ذهنك من أي أفكار أو ضغوط.

وللقيام بذلك، فكر في سيناريوهين، حسب جاستن: "أولا - أنك مستلق في زورق على بحيرة هادئة ولا شيء سوى سماء زرقاء صافية فوقك. وثانيا – أنك مستلق على أرجوحة سوداء مخملية في غرفة حالكة السواد".

وإذا شعرت في أي لحظة بأنك تشتت انتباهك، كرر عبارة "لا تفكر" لمدة 10 ثوان.

وختم قائلا: "من المفترض أن تتمرن كل ليلة لمدة ستة أسابيع".