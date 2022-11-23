شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر ما علاقة ملاءات الأسرّة بزيادة خطر الإصابة بثلاث حالات "مميتة"؟.. دراسات توضح والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - توصف أغطية الأسرة المتسخة غالبا بأنها مستودع للكائنات الحية الدقيقة، التي يحتمل أن تكون خطرة.

وأثبتت دراسات مختلفة أن المراتب تستغرق وقتا قصيرا لتصبح مصدرا لمسببات الأمراض، حتى عندما تكون مغطاة بالملاءات، ووفقا للخبراء، يمكن أن يمهد هذا الطريق للعديد من الظروف المميتة.

ما علاقة ملاءات الأسرّة بزيادة خطر الإصابة بثلاث حالات "مميتة"؟.. دراسات توضح



وقد ربطت بعض الدراسات الفراش المتسخ بتطور أمراض خطيرة، مثل الالتهاب الرئوي والتهاب الزائدة الدودية والسيلان (الناتج عن البكتيريا المكورة).

ووفقا لخبراء النوم في Bed Kingdom، يفرز الجسم السوائل والزيوت كل ليلة أثناء النوم، جنبا إلى جنب مع الآلاف من خلايا الجلد الميتة. وهذا يجذب عث الغبار، الذي يفرز البراز المرتبط بالحساسية والربو والتهاب الأنف والأكزيما.

وهذا هو السبب في أن العديد من العوامل الصحية تتطلب غسل ملاءات السرير بشكل متكرر، مثل الربو.

ويوضح خبراء Bed Kingdom: "يوصى بتغيير ملاءات السرير يوميا للأشخاص المرضى".

ويضيفون أن البراز والجثث الميتة لعث الغبار يمكن أن تسبب ردود فعل تحسسية شديدة لدى بعض الناس.

وقد تشمل الأعراض السعال والعطس والطفح الجلدي وحكة في العين وسيلان الأنف. ويعد عث الغبار أيضا سببا شائعا جدا لمرضى الربو، "لذلك من المفيد لراحتك وصحتك أن يتم غسل الملاءات بشكل متكرر".



وأوضح طبيب الأمراض الجلدية في "كليفلاند كلينك"، ألوك فيا، أن هناك كائنات بكتيرية في أجسامنا أكثر من خلايانا. وعندما تتساقط خلايا الجلد الميتة على الملاءات، يمكن لهذه البكتيريا أن تزدهر، وعندما تعود إلى الجلد يمكن أن تؤدي إلى التهاب الجريبات، وهو مرض جلدي شائع يحدث عندما تلتهب جُريبات الشعر، ويتسبب في إثارة الحكة والتقرح.

وبصرف النظر عن التهيج، فقد ثبت أيضا أن انتقال العدوى ممكن من خلال الكتان المتسخ.

وتعد المكورات العنقودية الذهبية من بين البكتيريا الأكثر خطورة لأنها أكثر عدوى من الأنواع الأخرى.

كما أنه يرتبط ارتباطا وثيقا بالظروف الصحية الشديدة مثل الالتهاب الرئوي.

ويُعد التهاب الزائدة الدودية أيضا خطرا عندما تدخل البكتيريا أو الطفيليات إلى الجهاز الهضمي.

وقد يحدث ذلك عندما يتم انسداد الأنبوب الذي يصل إلى الأمعاء الغليظة والملحق بواسطة البراز، كما توضح Johns Hopkins Medicine.



وإذا انفجرت الزائدة الدودية، يمكن أن يؤدي انفجارها إلى "التهابات خطيرة ومميتة".

ولتجنب ترك ملاءات السرير تصبح وسيلة لانتقال العدوى، يوصي الخبراء في Bed Kingdom بتخصيص وقت لغسل الفراش مرة واحدة على الأقل في الأسبوع.

وقال متحدث باسم Bed Kingdom: "يمكن اعتبار غسل الفراش أمرا شاقا وعملا روتينيا للكثيرين منا. وكما هو الحال مع أي عمل روتيني، قد يكون من السهل المماطلة وترك الأمر حتى اللحظة الأخيرة، ولكن الآثار المحتملة على صحتك هي سبب وجيه لتخصيص وقت لهذا الأمر".

تعني الليالي الحارة أن الحصول على نوم جيد قد يكون صعبا. ومع ذلك، لا تؤثر درجة الحرارة فقط على جودة النوم، بل إن الوسادة قد تكون عائقا أيضا أمام الكثيرين، وبطريقة غير متوقعة.

ويعد النوم مهما للغاية للجسم، ولذلك، يمكن للحرمان منه أن يكون له تأثير ضار على الصحة النفسية والجسدية.

وتقول خبيرة النوم، كارين يو، إن عدة عوامل يمكن أن تؤثر على جودة النوم، بما في ذلك لون الوسائد.

ومن المعروف أن الألوان تؤثر على النفس، وهو جزء من السبب الذي يجعل اللوحات على سبيل المثال، لها تأثير عاطفي. وكذلك يمكن أن يؤثر لون الوسادة على جودة نوم الشخص.

وتشير خبيرة النوم إلى أن هناك خمسة ألوان أساسية يجب تجنبها في الوسادة:

- أرجواني

- أحمر

- وردي فاتح

- بني

- رمادي

وتوضح يو أنه يجب تجنب اللون الأرجواني لأنه "يرتبط ارتباطا وثيقا بالإبداع الذي من المرجح أن يوقظك بدلا من مساعدتك في الحصول على نوم هادئ ليلا".

وفي الوقت نفسه، يجب تجنب اللون الأحمر لأنه "مرتبط بالإثارة والعاطفة"، وأضافت يو: "إذا كانت لديك وسائد حمراء، فمن المحتمل أن تشعر بمزيد من القلق والتوتر، وهذا بدوره يمكن أن يجعل نومك بعيد المنال".

وعلاوة على ذلك، يعد اللون الوردي الفاتح خيارا سيئا لأنه يعرض نفس خصائص ألوان الأحمر والأرجواني.

وعلى الرغم من مظهره الباهت نسبيا، لا ينصح باستخدام اللون البني، حيث قالت يو إنه يمكن أن يجعل غرفة النوم "غير جذابة في الليل وغير ملهمة في الصباح".

واللون السيء الأخير هو الرمادي، لنفس أسباب اللون البني، كونه ذا طبيعة غير ملهمة.

ما هي الألوان الجيدة للنوم؟

قالت يو إنه في حين أن بعض الألوان يمكن أن تجعل النوم أكثر صعوبة، إلا أن البعض الآخر يمكن أن يحسن العملية مثل اللون الأزرق أو الخزامي أو لون البيريوينك، وهو مزيج بين الأزرق والبنفسجي.

وفي حين أن لون الوسائد يمكن أن يلعب دورا في النوم، إلا أنها ليست العامل المحدد في نوعية النوم.

وبدلا من ذلك، تسرد هيئة الخدمات الصحية الوطنية (NHS) مجموعة من العوامل التي يمكن أن تساعد في تحسين النوم. وتتضمن بعض أمثلة عادات النوم الجيدة ما يلي:

- التمسك بالروتين

- ممارسة التمارين الرياضية بانتظام

- الذهاب إلى الفراش عندما تكون متعبا فقط

- الحفاظ على درجة حرارة مريحة

- التأكد من أن الغرفة مظلمة

- الحفاظ على الهدوء