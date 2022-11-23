شكرا لقرائتكم خبر عن الخارجية التونسية: بلادنا وفيّة لتقاليدها وتعهداتها وموضع احترام الشركاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصدرت وزارة الخارجية التونسية، بيانا حول اختتام القمة الثامنة عشرة للفرنكوفونية التي احتضنتها جزيرة جربة يومي 18 و19 نوفمبر 2022.

وقالت الوزارة: "قدر تونس الثبات والصمود والنجاح والتألق ولن ترضى لذلك بديلا"، متوجهة بكل الشكر لكل من ساهم في نجاح هذه القمة وإعلاء راية تونس.

وتقدم وزير الشؤون الخارجية عثمان الجرندي باسمه الخاص ونيابة عن كافة إطارات وأعوان الوزارة، إلى الرئيس قيس سعيد بأصدق التهاني وأخلصها وأسمى عبارات الشكر على متابعته الحثيثة وتوصياته التي رافقت كامل مسار الإعداد للقمة في جميع تفاصيلها وهيأت بذلك جميع الظروف الملائمة لتنظيم القمة وتوفير كافة مقومات نجاحها على غرار ندوة طوكيو الدولية للتنمية في إفريقيا التي احتضنتها تونس يومي 27 و28 أغسطس 2022.

وأضاف الجرندي أن ما أكد عليه الرئيس في كافة مداخلاته أثناء القمة من التزام تونس الثابت بالمبادئ الكونية والقيم المشتركة ودعوته إلى تبني مقاربة إنسانية في معالجة جميع القضايا الدولية بما يعود بالنفع على الإنسان حيثما كان، يبرهن حرصه على أن تكون تونس وفيّة لتقاليدها ولتعهداتها وموضع تقدير واحترام كبيرين من قبل جميع الشركاء.

وأشار إلى أن الأمينة العامة للمنظمة الدولية للفرنكوفونية ختمت مؤتمر القمة 18 للفرنكوفونية بالقول إن تونس لم تخيّب الآمال التي عُلقت عليها كما لم تخيب جربة تطلعات ضيوفها لتكون قمة جربة بالفعل قمة التغيير والتطوير النوعي في الفضاء الفرنكوفوني.