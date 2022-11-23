شكرا لقرائتكم خبر عن إطلاق معرض موريتانيا للطاقة والمعادن للتعريف بقدرات البلاد المعدنية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أطلق الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني، فعاليات النسخة السادسة من مؤتمر ومعرض موريتانيا للطاقة والمعادن، الذي يهدف إلى التعريف بالقدرات المعدنية التي تمتلكها موريتانيا.

وذكرت وزارة الطاقة الموريتانية أن المؤتمر يشهد مشاركة عشرات البعثات الدولية، وأكثر من 2000 زائر، إضافة إلى إقامة 100 جناح لمختلف الشركات العارضة، كما يتم خلال المؤتمر تقديم عروض فنية وعلمية، حول مختلف مجالات الطاقة والمعادن في موريتانيا من قبل أكثر من 50 محاضرا وفنيا استشاريا متخصصا في المجال.

ويشهد المؤتمر مشاركة وفود من المغرب والجزائر وبعض الدول الإفريقية ورؤساء شركات الطاقة والمعادن العاملة في موريتانيا واستشاريين عالميين لشركات المعادن والطاقة.