شكرا لقرائتكم خبر عن تونس والأمم المتحدة توقعان وثيقة مشروع للتمكين الاقتصادى للنساء الريفيات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وقع وزير الزراعة والموارد المائية والصيد البحري التونسي، محمود إلياس حمزة، الثلاثاء، مع ممثل منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة في تونس فيليب إنكرس، وثيقة مشروع دعم التمكين الاقتصادي للنساء الريفيات (JP RWEE) للفترة (2022-2027).



وأوضحت الوزارة - في بيان اليوم - أن المشروع سيقام بتمويل من مملكتي السويد والنرويج، وتتولى تنفيذه وزارة الزراعة بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة، والصندوق الدولي للتنمية الزراعية، وبرنامج الأغذية العالمي، وهيئة الأمم المتحدة للمرأة، بهدف تقديم الدعم لـ3000 سيدة ريفية في ولايتي جندوبة والقيروان.