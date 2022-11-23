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السعودية تقدم دعمًا لدول الساحل الإفريقي لمواجهة الإرهاب

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القاهرة - سامية سيد - قدمت المملكة العربية السعودية، الثلاثاء، مجموعة من المدرعات لدول الساحل الإفريقي.

وأفاد مصدر عسكري موريتاني بأن اللواء محمد فال الرايس الرايس، مدير المديرية المركزية للعتاد بقيادة الأركان الموريتانية وقع الثلاثاء في مباني قيادة الجيش الموريتاني مع العميد يوسف الطاسان، مدير إدارة التعاون الدولي بقيادة الأركان السعودية بروتوكول استلام مجموعة المدرعات الخفيفة المعروفة بالمدرعات "المسيرة" هدية من المملكة العربية السعودية للدول الأعضاء في مجموعة الخمس في الساحل.

وأضاف البيان أن تقديم الدعم العسكري يهدف إلى مساعدة الدول الأعضاء في مجموعة الخمس في الساحل في جهودها الرامية إلى دحر خطر الإرهاب وتوفير الأمن والاستقرار في محيط المجموعة.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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