شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الصناعة المغربى: صادرات السيارات تسجل 100 مليار درهم بنهاية العام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن وزير الصناعة والتجارة المغربي رياض مزور، أن بلاده ستسجل رقما قياسيا في عدد الصادرات في قطاع السيارات يصل إلى 100 مليار درهم بنهاية العام الجاري.



وقال إن الوزارة تهدف إلى الوصول بالطاقة الإنتاجية للسيارات إلى ما يزيد على مليون سيارة، خاصة وأن الطاقة الإنتاجية الحالية تصل إلى 700 ألف سيارة، مضيفا أن المغرب لديه شركتان عالميتان متخصصتان في صناعة السيارات ستضاعفان من إنتاجيتهما لتبلغ الطاقة الإنتاجية للأولى 250 ألف سيارة والثانية 20 ألف سيارة.



وتوقع وزير الصناعة والتجارة المغربي الوصول إلى إنتاج 970 ألف سيارة بحلول عام 2025.