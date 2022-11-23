شكرا لقرائتكم خبر عن الجزائر تشارك فى اجتماع المجلس التنفيذى للاتحاد الأفريقى بنيامى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تشارك الجزائر ممثلة في وزير الخارجية الجزائري رمطان لعمامرة، الأربعاء بنيامي (النيجر)، في اجتماع المجلس التنفيذي للاتحاد الأفريقي، الذي ينعقد في إطار التحضير للقمة الاستثنائية حول التصنيع والتنوع الاقتصادي بالقارة، وكذلك منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية.



وأوضحت وزارة الخارجية الجزائرية - في بيان - أن وزراء الدول الأعضاء في الاتحاد الأفريقي سيناقشون التقارير الموضوعة، ومشاريع القرارات التي ترفع للقمة الاستثنائية لرؤساء دول وحكومات الاتحاد من أجل المصادقة عليها، وهي القمة التي ستحتضنها عاصمة النيجر، نيامي، في 25 نوفمبر الجاري.



وبحسب البيان، تهدف هذه القمة إلى تجديد الالتزام الجماعي للقادة الأفارقة لصالح تحقيق التحول الهيكلي، والتنوع الاقتصادي، وتسريع مسار تفعيل منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية، في إطار مقاربة متكاملة ترمي إلى المساهمة في تحقيق أهداف أجندة 2063.



وأضافت الخارجية الجزائرية أن هذا الاستحقاق القاري، الذي يندرج في سياق دولي يتسم بتنامي الأزمات والتوترات الجيوسياسية، يكتسي أهمية خاصة بالنسبة للجزائر التي لا يزال التزامها الأفريقي ثابتًا.



كما سيعرض لعمامرة خلال اجتماع المجلس التنفيذي للاتحاد الأفريقي التقدم الذي أحرزته الجزائر على نهج تنمية اقتصادها وتنويع صادراتها خارج قطاع المحروقات، والدعوة إلى تعزيز العمل الأفريقي المشترك لوضع أفريقيا في منأى عن التوترات الدولية المتكررة وحمايتها من مناخ الاستقطاب الناجم عن ذلك.



فيما من المقرر أن يلتقي رئيس الدبلوماسية الجزائرية مع عدد من نظرائه الأفارقة في إطار سنة التشاور والتنسيق حول المسائل الراهنة على المستويين الدولي والقاري.