شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر زلزال قوي يضرب غرب تركيا.. والسكان يهرعون إلى الشوارع والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - ضرب زلزال بلغت قوته 6.0 درجات غرب تركيا، الأربعاء، حسب المركز الأوروبي المتوسطي لرصد الزلازل.

وقال المركز إن الزلزال كان على عمق يبلغ كيلومترين.

وذكرت وكالة "الأناضول" التركية للأنباء أن الزلزال ضرب ولاية دوزجة شمال غربي البلاد، وشعر به سكان مدينة إسطنبول والولايات المجاورة.

ونقلت الوكالة عن إدارة الطوارئ والكوارث التركية (آفاد) قولها إن الزلزال وقع في الساعة 04.08 بالتوقيت المحلي في قضاء "غول ياقا" بولاية دوزجة، وكان على عمق 6.81 كم تحت سطح الأرض.

ولم تصدر أي بيانات رسمية حول تسجيل خسائر جراء الزلزال.

وأظهرت العديد من الصور على مواقع التواصل الاجتماعي خروج السكان إلى الشوارع بعد وقوع الزلزال، الذي يأتي ضمن سلسلة من الهزات التي ضربت البلاد مؤخرًا تراوحت بين 3.9 و4.9 درجة.

وتقع تركيا على خطوط صدع زلزالية رئيسية، وسبق أن ضربتها زلازل مدمرة، كان أحدها بالقرب من إسطنبول في عام 1999 وأسفر عن مقتل أكثر من 17 ألف شخص وإصابة نحو 45 ألفا آخرين.