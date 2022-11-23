شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر "2Africa" كابل بحري جديد ينعش الإنترنت لـ 36% من سكان العالم والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - أعلنت الشركة المصرية للاتصالات وشركة ميتا، أعضاء تحالف الكابل البحري 2Africa، عن الإنزال الأول للكابل البحري في مصر بمحافظة البحر الأحمر.

أضافت الشركة الحكومية في بيان الثلاثاء، أنه من المقرر أن تتم عملية إنزال أخرى في مدينة بورسعيد بالبحر المتوسط في وقت لاحق، وسيمتد الكابل البحري 2Africa إلى 46 موقعًا بقارات إفريقيا وآسيا وأوروبا عند اكتمال المشروع بحلول عام 2024.

تتيح مشاركة شركتي ميتا والمصرية للاتصالات في هذا الكابل للمزيد من المستخدمين حول العالم الحصول على المزيد من خدمات الإنترنت بأفضل الأسعار والتمتع بتجربة استخدام أفضل.

وفي مايو 2020 تم الإعلان عن نظام الكابل البحري 2Africa، وامتداده Pearl extension، بما يضمن توفير الربط الدولي السلس لنحو 3 مليارات شخص يمثلون نحو 36% من سكان العالم، حيث يربط الكابل بين قارات إفريقيا وأوروبا وآسيا.

ويمتد الكابل البحري 2Africa بطول 45 ألف كيلومتر، ليصبح أطول نظام كابل بحري يتم تنفيذه على الإطلاق، ويساهم المشروع في تعزيز قدرة المجتمعات المعتمدة على الإنترنت لتحقيق العديد من المزايا الاقتصادية والاجتماعية من خلال تقديم المزيد من الخدمات بكفاءة عالية مثل خدمات التعليم، والرعاية الصحية والأنشطة التجارية، حيث تساهم الكابلات البحرية في إرساء القواعد لخدمات الإنترنت الدولي، وتحقيق التواصل بين البشر في مختلف قارات العالم، وسيكون لها دور محوري في تطوير منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا.

ويتوقع معهد البحوث الدولي (RTI) أن يساهم نظام الكابل البحري 2Africa في الناتج المحلي الأفريقي بنحو 26.2 إلى 36.4 مليار دولار أمريكي (في معدلات القوة الشرائية) في غضون عامين إلى 3 أعوام منذ بدء عملية التشغيل.

قال الرئيس التنفيذي لشركة المصرية للاتصالات عادل حامد: "إن مساهمتنا في تقديم خدمة العبور لكابل 2Africa عن طريق توفير حل متنوع وشامل، باستخدام المسار البحري الجديد في البحر الأحمر عبر كابل Red2Med بالإضافة إلى مسارين أرضيين جديدين، وأيضا المشاركة كعضو في تحالف 2Africa، يؤكد التزامنا بتقديم حلول متفردة ومبتكرة للوصول إلى عملائنا إقليميًا ودوليًا".

وأضاف: "مستمرون في الاستثمار على نطاق أوسع في تطوير وتحديث البنية التحتية الدولية للمصرية للاتصالات بما يعزز كفاءة خدمات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ويجعلها أكثر اعتمادية وتنافسية ويعزز ريادتنا الإقليمية، ويضمن تقديم أحدث الخدمات والحلول لشركائنا حول العالم".

وقال المدير الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في ميتا فارس عقاد: "الاستثمار في الكابلات البحرية يفتح الطريق أمام المزيد من البشر للوصول إلى مستويات أسرع من الإنترنت، ويعتبر كابل 2Africa مثالًا رائعًا لنموذج الشراكة المتميزة التي يستفيد فيها الجميع من تطور البنية التحتية التكنولوجية من المسارات والسعات والمرونة."

يذكر أن تحالف 2Africa يضم شركة CMI الصينية، وشركة ميتا، وشركة MTN Global Connect، وشركة أورنج الفرنسية، وstc والشركة المصرية للاتصالات، وشركة فودافون العالمية، وشركة WIOCC.