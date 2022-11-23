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رئيس تونس يبحث مع رئيسة الحكومة عددا من الملفات الداخلية

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القاهرة - سامية سيد - بحث الرئيس التونسي قيس سعيد، مع رئيسة الحكومة نجلاء رمضان عددا من الملفات الداخلية.

وذكر بيان لرئاسة الجمهورية التونسية مساء الثلاثاء، أن لقاء الرئيس قيس سعيد مع رئيسة الحكومة خصص لمتابعة سير العمل الحكومي، واستعراض النقاط المدرجة على جدول أعمال مجلس الوزراء القادم.

من ناحية آخرى، التقى الرئيس قيس سعيد، وزيرة العدل ليلى جفال لمتابعة سير العمل بالوزارة، حيث أكد أن الأوضاع لن تستتب في كافة المرافق وداخل المجتمع إلا بقضاء عادل وقضاة مستقلين، وأنه لا مجال لأي تفريق بين متقاض وآخر، بل أن الجميع متساوون أمام القانون.

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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