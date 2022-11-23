شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس تونس يبحث مع رئيسة الحكومة عددا من الملفات الداخلية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بحث الرئيس التونسي قيس سعيد، مع رئيسة الحكومة نجلاء رمضان عددا من الملفات الداخلية.

وذكر بيان لرئاسة الجمهورية التونسية مساء الثلاثاء، أن لقاء الرئيس قيس سعيد مع رئيسة الحكومة خصص لمتابعة سير العمل الحكومي، واستعراض النقاط المدرجة على جدول أعمال مجلس الوزراء القادم.

من ناحية آخرى، التقى الرئيس قيس سعيد، وزيرة العدل ليلى جفال لمتابعة سير العمل بالوزارة، حيث أكد أن الأوضاع لن تستتب في كافة المرافق وداخل المجتمع إلا بقضاء عادل وقضاة مستقلين، وأنه لا مجال لأي تفريق بين متقاض وآخر، بل أن الجميع متساوون أمام القانون.