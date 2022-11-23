شكرا لقرائتكم خبر عن السفير حسام زكى مهنئا السعودية: فوز تاريخي ودليل على التضامن العربي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

هنأ الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية، السفير حسام زكى المنتخب السعودي، بعد فوزه اليوم الثلاثاء، فى مباراته الافتتاحية أمام نظيره الأرجنتينى، بمونديال قطر، واصفا إياه بـ"الفوز التاريخي".

وأشار الأمين العام المساعد، فى منشور على حسابه بموقع "فيس بوك"، إلى حالة التضامن العربي، الملموس فى الفرح، مؤكدا أن الفرحة العربية بالفوز السعودي الكبير على الأرجنتين هي أحدث دليل .

وأضاف "يبقى أن يمتد التضامن ليغطي الحزن والمآسي وهي عديدة.