شكرا لقرائتكم خبر عن الأردن والسعودية يبحثان تعزيز العلاقات الثنائية بالمجالات البرلمانية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بحث الأردن والسعودية آفاق تعزيز العلاقات الثنائية في المجالات كافة بخاصة البرلمانية.



جاء ذلك خلال استقبال رئيس مجلس النواب الأردني أحمد الصفدي في مكتبه بمقر المجلس، السفير السعودي لدى الأردن، نايف بن بندر السديري.



وأكد الصفدي والسفير السعودي، عمق العلاقات التي تجمع البلدين الشقيقين بقيادة الملك عبد الله الثاني بن الحسين، وخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، مشددين على أهمية إدامة التواصل والتشاور المشترك فيما يخدم صالح البلدين الشقيقين.



حضر اللقاء النائب الأول لرئيس المجلس الدكتور أحمد الخلايلة، والنائب الثاني الدكتور نصار الحيصة، والنواب الدكتور خير أبو صعيليك، والمهندسة عبير الجبور، ونواف الخوالدة.



وعقب اللقاء، هنأ الصفدي باسمه وأعضاء مجلس النواب، الأشقاء في السعودية بعد فوز منتخبهم على المنتخب الأرجنتيني في مستهل مباريات الأخضر السعودي في بطولة كأس العالم المقامة في دولة قطر الشقيقة، قائلاً إن الفوز يشكل فخرًا لكل العرب، ونتمنى للأشقاء مواصلة الانتصارات وتحقيق مستويات متقدمة في البطولة.



وأعرب الصفدي، عن الاعتزاز بمستوى تنظيم البطولة من قبل الأشقاء في قطر، مؤكدًا الثقة العالية بنجاح الأشقاء بتنظيم هكذا حدث يتابعه الملايين عبر العالم.