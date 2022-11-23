شكرا لقرائتكم خبر عن البرهان يلتقي مسئولي الملف الإفريقي في وزارتي الخارجية الفرنسية والألمانية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - التقى رئيس مجلس السيادة الانتقالي بالسودان الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان، اليوم الثلاثاء، بمكتبه مدير إدارة إفريقيا والمحيط الهندي بوزارة الخارجية الفرنسية السفير كريستوف بيجو، ومدير إدارة إفريقيا جنوب الصحراء ومنطقة الساحل بالخارجية الألمانية السفير كريستوف ريتزلاف، وذلك بحضور وزير الخارجية المكلف السفير علي الصادق.



وقال السفير كريستوف ريتزلاف- في تصريح صحفي- إن ألمانيا وفرنسا ملتزمتان بدفع الجهود الجارية من أجل استئناف عملية الانتقال في السودان، مؤكدا استعداد بلاده لدعم العملية الانتقالية، مبينا أنه نقل هذه الالتزامات خلال اللقاءت التي أجراها مع رئيس مجلس السيادة ونائبه.



من جانبه، قال السفير كريستوف بيجو إن فرنسا وألمانيا تبذلان جهودا مقدرة لدعم عملية الانتقال في السودان، مشيرا إلى المؤتمرات التي تم عقدها في كل من باريس وبرلين لدعم السودان خلال الفترة الانتقالية.



وأضاف أن الجهود التي تبذلها الدولتان تصب في صالح التحول الديمقراطي في السودان، مشيرا إلى الالتزامات التي قطعها الاتحاد الأوربي في دعم الديمقراطية في السودان.



وتابع: "استمعنا لما قاله رئيس مجلس السيادة ونائبه وتأكيداتهما بضرورة مشاركة الأطراف الأساسيين في عملية الحوار، حتى يتم التوصل لحلول تحقق أهداف التحول الديمقراطي".