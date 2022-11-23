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القاهرة الإخبارية: الاحتلال يقتحم المنطقة الشرقية لنابلس

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القاهرة - سامية سيد - أكدت قناة القاهرة الإخبارية، في خبر عاجل لها منذ قليل، أن الاحتلال يقتحم المنطقة الشرقية لنابلس، وقال مراسل القناة، إن مواجهات بين الاحتلال والفلسطينيين بنابلس.

وفى وقت سابق استشهد، الأربعاء، فتى فلسطينى وأصيب ثلاثة آخرون، خلال اقتحام الاحتلال الإسرائيلى، لمقام يوسف، شرق مدينة "نابلس" الواقعة شمال الضفة الغربية.

وقالت مصادر أمنية فلسطينية إن الفتى هو مهدي محمد حمد الله حشاش (15 عامًا)، من مخيم "بلاطة"، واستشهد متأثراً بإصابته بجروح خطيرة ناتجة عن شظايا أصابت مناطق متفرقة من جسده، خلال اقتحام قوات الاحتلال والمستوطنين لمقام يوسف.

 

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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