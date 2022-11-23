شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الخارجية الأمريكي يؤكد استمرار دعم لبنان في الذكرى الـ79 لاستقلاله والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، اليوم الثلاثاء، أن الولايات المتحدة ستواصل دعم لبنان، وذلك في الذكرى الـ 79 لاستقلاله.



وقال بلينكن في بيان أورده الموقع الرسمي للخارجية الأمريكية، إنه "بالنيابة عن الولايات المتحدة الأمريكية، أتقدم بأخلص تمنياتي للشعب اللبناني بعيد استقلاله".



وتابع:" إن اللبنانيين يشتهرون بثقافتهم الغنية والحيوية"، لافتا إلى أن الولايات المتحدة تدرك المرونة خلال الـ 79 عاما الماضية في مواجهة سلسلة من التحديات الخطيرة.



وأضاف وزير الخارجية الأمريكي أن الولايات المتحدة ستواصل الوقوف لجانب الشعب اللبناني في طموحه نحو مستقبل أفضل.



ويُحيي لبنان اليوم، العيد التاسع والسبعين للاستقلال بلا رئيس للجمهورية، حيث تغيبت الاحتفالات الرسمية ،ما عدا بروتوكول تكريم رجال الإستقلال بأكاليل الزهور أمس بإسم الجمهورية اللبنانية.