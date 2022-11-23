شكرا لقرائتكم خبر عن حزب الكتائب اللبنانية: نرفض عقد جلسات تشريعية في ظل الفراغ الرئاسي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد حزب الكتائب اللبنانية موقفه الرافض لأي عمل تشريعي داخل مجلس النواب في ظل الفراغ الرئاسي، وذلك عملا بمنطوق الدستور، معتبرًا أن "أي قانون يُقرّ خلال الشغور الرئيسي سيبقى غير نافذ وذلك لضرورة توقيع رئيس الجمهورية على القوانين حتى تصير سارية، بالإضافة إلى عدم وجود حكومة كاملة الصلاحيات للعمل على تنفيذ القوانين".

وأعلن حزب الكتائب، في بيان عقب اجتماع مكتبه السياسي اليوم الثلاثاء برئاسة النائب سامي الجميل، "رفضه للتأقلم مع الوضع الشاذ المتمثل بشغور موقع الرئاسة، والرضوخ للفراغ وتنظيمه بدلا من التوجه فورًا إلى انتخاب رئيس للجمهورية وإعادة الانتظام إلى المؤسسات والحياة العامة في البلاد" – على حد تعبيره.

ويعقد مجلس النواب اللبناني الخميس المقبل جلسة سابعة لانتخاب رئيس جديد للبلاد بعدما تعثر المجلس في انتخاب رئيس جديد على مدار 6 جلسات منذ 29 سبتمبر الماضي.