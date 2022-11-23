شكرا لقرائتكم خبر عن البنتاجون: أى تصعيد فى سوريا يهدد مواصلة الحرب على داعش والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت وزارة الدفاع الأمريكية إن أي شكل من أشكال التصعيد في شمال سوريا يهدد استمرارية مهمتنا في محاربة داعش.

وكانت الولايات المتحدة الأمريكية قد حثت على عدم تصعيد العنف فى سوريا، مؤكدة معارضتها لأى عمل عسكرى غير منسق وينتهك سيادته.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية نيد برايس - في بيان أوردته قناة "الحرة" الأمريكية، اليوم الثلاثاء، إن الولايات المتحدة حثت على عدم تصعيد العنف في سوريا، وذلك بعد هجمات انتقامية متبادلة شنها الجيش التركي ومسلحين أكراد كردية، مضيفا أن الولايات المتحدة ما زالت تعارض أي عمل عسكري غير منسق في العراق ينتهك سيادته.