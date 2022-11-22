شكرا لقرائتكم خبر عن هيئة الانتخابات التونسية: قبول 1055 مرشحا في الانتخابات التشريعية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال ماهر الجديدي، نائب رئيس هيئة الانتخابات، إن الهيئة تقوم بلقاءات مع الهيئات الفرعية، من أجل الاستعداد لتنظيم انتخابات مجلس نواب الشعب التونسي، مشيرًا إلى أن العدد النهائي للمترشحين، بلغ 1055 مرشحًا.

وأضاف "الجديدي" في مداخلة عبر "زوم" على قناة "القاهرة الإخبارية"، اليوم الثلاثاء، أن مجلس الهيئة يعقد جلسات بالمدن، في إطار الاستعدادات لتنظيم الانتخابات، لافتًا إلى أن نظام الاقتراع تغير، حيث كانت الانتخابات تُجرى بالقائمة وأصبحت بنظام الاقتراع على الأفراد في دورة واحدة، داخل دوائر انتخابية صغيرة.

وفي رده على نسب المرأة التونسية الضئيلة المشاركة في الانتخابات، قال: إن شروط الترشح لعضوية مجلس نواب الشعب متساوية، والترشح مفتوح للجميع، ومساهمة المرأة في الشأن العام التونسي تقلص ونتطلع في المراحل المقبلة، وإن يكون دور المرأة أكثر فاعلية في المشهد العام، وإن القاعدة القانونية تنطبق على الجميع، وهناك عزوف من المرأة للمساهمة في الشأن العام.