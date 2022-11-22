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رئيس "القيادة اليمنى" يهنئ المنتخب السعودى: نتطلع لصنع تاريخ بالبطولة

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القاهرة - سامية سيد - هنأ رئيس مجلس القيادة اليمنى رشاد العليمي، المنتخب السعودي، بعد فوزه الكبير على منتخب الأرجنتين، فى افتتاح مبارياته بالمونديال.

وكتب العليمى، على حسابة بموقع تويتر "نبارك للمنتخب السعودي هذا الفوز المستحق والأداء الرائع أمام المنتخب الأرجنتيني في أولى مبارياته بكأس العالم التي تستضيفها الشقيقة قطر. كلنا أمل بأن يحلق هذا المنتخب الواعد بعيدا لصنع التاريخ في البطولة، ومعه جميع منتخباتنا العربية".

 

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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