شكرا لقرائتكم خبر عن الجامعة العربية تدعو لتعزيز العمل الجاد لنشر ثقافة السلام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تشارك الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بوفد برئاسة السفير خالد بن محمد منزلاوي، الأمين العام المساعد للشؤون السياسية الدولية، وعضوية وزير مفوض سعاد السائحي، مديرة إدارة الثقافة وحوار الحضارات، في المنتدى العالمي التاسع لتحالف الحضارات، الذي يعقد فى مدينة فاس بالمملكة المغربية، تحت شعار " نحو تحالف من أجل السلام: معاً للعيش كإنسان واحد"،

وأشار منزلاوي في كلمته التي ألقاها في الجلسة الافتتاحية للمنتدى، اليوم الثلاثاء، إلى أهمية العمل الجاد لنشر ثقافة السلام من أجل إرساء قيم التسامح والتعاون ونبذ جميع أشكال الكراهية والتفرقة بين الشعوب والثقافات لمواجهة العديد من التحديات والتي تتمثل في التناقضات والصراعات ما بين أتباع الأديان المختلفة، وارتفاع معدلات الأعمال العدائية والكراهية والإرهاب والتطرف،

ونوه إلى ضرورة تكثيف كافة الجهود الإقليمية والدولية لإقرار وصياغة وتنفيذ سياسات ومواقف عملية لتعزيز قضايا الاندماج وعدم التمييز القائم على العرق أو الدين أوالجنس، بهدف التصدي لآثارها وتداعيتها السلبية،

وفي ختام كلمته، قدم الشكر للمملكة المغربية على استضافة هذا المنتدى والذي يؤكد الدور الذي تبذله المملكة لنشر قيم التسامح والحوار بين الثقافات والحضارات.