شكرا لقرائتكم خبر عن وزراء البحرين الجدد يؤدون اليمين الدستورية أمام الملك حمد بن عيسى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أدى ولى العهد رئيس مجلس الوزراء البحرينى الأمير سلمان بن حمد آل خليفة اليمين الدستورية كرئيس لمجلس الوزراء أمام العاهل البحرينى الملك حمد بن عيسى آل خليفة.

وذكرت وكالة الأنباء البحرينية "بنا" أن العاهل البحريني التقي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، حيث أدى اليمين الدستورية كرئيس لمجلس الوزراء، كما قدم إلى العاهل البحريني أعضاء الحكومة الجديدة بعد صدور المرسوم الملكي بتعيينهم في مناصبهم، وأدى نائب رئيس مجلس الوزراء والوزراء اليمين الدستورية أمام الملك حمد.

وأعرب العاهل البحريني عن بالغ التقدير لولي العهد رئيس مجلس الوزراء، مثنيا على العمل الدؤوب والمثمر الذي يقوم به في خدمة الوطن وتعزيز مسيرته الحضارية والتنموية والنهوض بمختلف القطاعات الحيوية لمزيد من المنجزات والمكتسبات الوطنية، كما هنأ الوزراء الجدد على توليهم مناصبهم الوزارية.

كما أعرب العاهل البحريني عن اعتزازه بالسلطة التشريعية والتنفيذية والقضائية، وما تتخذه من قرارات تدعم نهضة البلاد، منوها بأن تواصل البحرين مع العالم ومحبتهم لها عائد لمواقف البحرين النبيلة الداعمة للسلام والتآخي.