شكرا لقرائتكم خبر عن تونس: 1055 مرشحا بالقائمة النهائية للانتتخابات التشريعية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات التونسية، اليوم الثلاثاء، القائمة النهائية للمرشحين للانتخابات التشريعية المقبلة، وذلك بعد البت في كافة الطعون أمام الجهات القضائية، ليصل العدد الإجمالي 1055 مرشحا.

وقال الناطق باسم الهيئة محمد التليلي المنصري - في تصريح - إن العدد النهائي للمرشحين بلغ 1055 مرشحا بعد انسحاب خمسة مرشحين، والحكم بعودة مرشحين اثنين للسباق الانتخابي من قبل المحكمة الإدارية.

وأضاف المنصري أن كل مرشح مطالب حاليا بفتح حساب بنكي أو بريدي يقوم من خلاله بالإنفاق على حملته الإنتخابية بكل شفافية، موضحا أن المساعدات العينية التي سمح بها القانون الانتخابي يتم تقييمها وتقدير قيمتها المالية بعد إبلاغ الهيئة بكافة الجوانب الدعائية التي يعتزم المرشح استخدامها.

وأشار إلى أن الهيئة خصصت 1100 موظف لمراقبة الحملات الانتخابية، والتأكد من التزام المرشحين بالضوابط التي أقرتها الهيئة، وذلك بمعدل 7 مراقبين بكل دائرة انتخابية، مع تزويدهم بالوسائل المادية واللوجستية اللازمة لأداء مهامهم على أكمل وجه، لافتا إلى أنه من المقرر أن تنطلق غدا الأربعاء الحملة الانتخابية بالخارج وتنتهي في 13 ديسمبر المقبل، فيما تنطلق الحملة الانتخابية في الداخل يوم الجمعة المقبل وحتى 15 ديسمبر.