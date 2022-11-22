شكرا لقرائتكم خبر عن ميقاتى فى عيد استقلال لبنان: نأمل فى تعاون أعضاء البرلمان لانتخاب رئيس للبلاد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عبر رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتى عن أمله فى تعاون أعضاء مجلس النواب اللبنانى لانتخاب رئيس جديد للبلاد، إيذانا بمرحلة جديدة من التعافى والنهوض، مشددا على أن الحكومة ستمضي في العمل الوطني والدستوري المطلوب منها إيمانا بأن الاستقلال نضال يومي بكل الأشكال، ووليد قناعة من قلب الإنسان وصميم وجدانه.

جاء ذلك في بيان له اليوم الثلاثاء، بمناسبة عيد استقلال لبنان التاسع والسبعين، معتبرا أن الاستقلال من المحطات الهامة في تاريخ وطن بنته سواعد أبنائه منذ أمد بعيد وتحميه من العواصف التي تتكرر كل فترة.

وقال ميقاتي: "يحل العيد هذا العام بغصة على واقع دستوري منقوص، وعلى قلق مشروع على الحاضر والمستقبل بسبب أسوأ أزمة متعددة الوجوه يعيشها وطننا"، مؤكدا أنه على الرغم من كل ما يحدث، سيبقى اللبنانيون على إيمانهم بأن وحدتهم كفيلة بانتشال الوطن مما يعانيه، بمساعدة اشقاءه وأصدقاءه في العالم حتى يعود لهذا الوطن عافيته واستقراره.

