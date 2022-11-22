شكرا لقرائتكم خبر عن البنتاجون: نعارض أى عمل عسكرى يزعزع استقرار الوضع فى سوريا أو ينتهك سيادة العراق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون" أن الولايات المتحدة تعارض أى عمل عسكرى يزعزع استقرار الوضع فى سوريا، أو ينتهك سيادة العراق من خلال عمليات عسكرية غير منسقة مع الحكومة العراقية.

وقال المتحدث العسكري - وفقا لقناة "الحرة" الفضائية، الأمريكية اليوم الثلاثاء، إن هذه الإجراءات تحدد الأهداف المشتركة، بما في ذلك مواصلة القتال ضد تنظيم داعش الإرهابي، في إشارة إلى العملية العسكرية التي تشنها تركيا.