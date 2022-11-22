شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الداخلية التونسي يبحث مع وفد أمريكي تعزيز مجالات التعاون والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بحث وزير الداخلية التونسي توفيق شرف الدين، مع حاكم ولاية وايومنغ الأمريكية مارك جوردون، والقائد العام للحرس الوطني بالولاية جريجوري بورتر، ونائب القائمة بأعمال السفارة الأمريكية بتونس جينيفر جافيتو، سبل تعزيز التعاون المشترك.



وذكر بيان لوزارة الداخلية أن الجانبين استعرضا علاقات الشراكة بين البلدين، وسبل دعمها في مجال التعاون الثنائي، والمحاور ذات الاهتمام المشترك خاصة المتعلقة بالحرس الوطني والحماية المدنية، وتجسيدها من خلال اتفاقيات شراكة بين الجانبين في مجال التصدي للحرائق ومجابهة الكوارث.