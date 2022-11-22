شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الوزراء الإماراتي ورئيس تركمانستان يبحثان تعزيز الجهود الرامية للاستقرار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بحث نائب رئيس الدولة الإماراتي رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، في قصر الإمارات بأبوظبي مع رئيس جمهورية تركمانستان سردار بردي محمدوف سبل تعزيز الجهود الدولية الرامية إلى إقرار مقومات الأمن والاستقرار، ونشر أسباب السلام والتعايش وترسيخ أسس التعاون الدولي للتغلب على ما تواجهه شعوب العالم من تحديات مشتركة من أجل مستقبل أفضل للجميع.



واستعرض الجانبان -وفقا لما أوردته وكالة الأنباء الإماراتية- تعزيز التعاون الثنائي في مختلف المجالات، لاسيما على صعيد التبادل التجاري والسياحي بين البلدين، ومتطلبات الارتقاء بالتعاون الاستثماري، وتهيئة المجال أمام القطاع الخاص لدى الجانبين لكي يكون شريكاً في تعزيز تلك الروابط وتطويرها خلال المرحلة المقبلة، بما يخدم مصالح الشعبين الصديقين على المديين القريب والبعيد.