شكرا لقرائتكم خبر عن العراق: الشرطة الاتحادية سيكون لها الدور الأساسي للحفاظ على سلامة المواطنين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد وزير الداخلية العراقى عبد الأمير الشمري، أن الشرطة الاتحادية سيكون لها الدور الأساسي بإسناد الشرطة المحلية في الحفاظ على سلامة المواطنين.



وقالت الوزارة في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، إن "وزير الداخلية عبد الامير الشمري عقد اجتماعاً في مقر قيادة قوات الشرطة الاتحادية بحضور عدد من القادة والضباط".



وبين الشمري في هذا الاجتماع بحسب البيان، أن "الشرطة الاتحادية البطلة من خيرة التشكيلات في القوات المسلحة"، مشيراً أن "بطولاتها تشهد على ذلك وقد كان مقاتلوها في الصفوف الأمامية دائماً كما أن لهذه القيادة اليوم دورا في عمليات فرض الأمن والاستقرار وتعزيز الأمن الداخلي".



وأكد الوزير أن "الشرطة الاتحادية سيكون لها الدور الأساسي بإسناد الشرطة المحلية في الحفاظ على سلامة المواطنين وممتلكاتهم من خلال ضبط الأمن ومكافحة الإرهاب والجريمة بمختلف صورها".



وأضاف البيان، أن "الوزير افتتح مركزين للعمليات في مقر قيادة الشرطة الاتحادية".