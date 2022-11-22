شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الدفاع اليمني يثمّن الدور المحوري للسعودية والإمارات في دعم بلاده والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - التقى وزير الدفاع اليمني الفريق الركن محسن محمد الداعري، بالسفير الأمريكي ستيفن فاجن؛ لبحث سبل تعزيز التعاون في محاربة الإرهاب، مشيدا الدور بقوات التحالف ودورها في دعم اليمن على كل المستويات.

واستعرض الجانبان - وفقا لما نقلته وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) - الهجمات الحوثية التي استهدفت المنشآت الحيوية والسفن النفطية وتهديدها لأمن الطاقة وطرق الملاحة العالمية، مشيرًا إلى نقض الحوثي المستمر للاتفاقات والمواثيق ورفضها إحلال السلام.

بدوره، أشاد السفير الأمريكي بدور القوات المسلحة اليمنية في مكافحة الإرهاب، مؤكدًا استمرار التعاون لإحلال السلام في اليمن والمنطقة.



وفي سياق متصل، بحث وزير الداخلية اليمني اللواء الركن إبراهيم حيدان مع السفير الأمريكي لدى اليمن ستيفن فاجن، تهديدات ميليشات الحوثي الإرهابية وتعزيز التعاون المشترك في مجال مكافحة الإرهاب ودعم خفر السواحل ودعم خطة تأمين محافظة عدن.