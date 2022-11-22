اخبار الخليج

الجزائر وصربيا تبحثان تعزيز التعاون العسكري بين البلدين

0 نشر
0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر عن الجزائر وصربيا تبحثان تعزيز التعاون العسكري بين البلدين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بحثت الجزائر وصربيا سبل تعزيز التعاون العسكري بين البلدين.


جاء ذلك خلال استقبال رئيس أركان الجيش الجزائري الفريق أول السعيد شنڨريحة، بمقر قيادة أركان الجيش بالعاصمة، لمدير الشركة الصربية "يوغوأمبورت" لتصنيع الأسلحة والمملوكة للدولة، يوغوسلاف بيتكوفيتش، الذي يقوم بزيارة رسمية إلى الجزائر.


وأوضحت وزارة الدفاع الجزائرية - في بيان - أن الطرفين أجريا محادثات تناولت حالة تقدم التعاون العسكري بين البلدين، وبحثا سويًا السبل والوسائل الكفيلة بتعزيزه أكثر فأكثر، والارتقاء به إلى المستوى المأمول.

الكلمات الدلائليه
محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا