شكرا لقرائتكم خبر عن الجزائر وصربيا تبحثان تعزيز التعاون العسكري بين البلدين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بحثت الجزائر وصربيا سبل تعزيز التعاون العسكري بين البلدين.



جاء ذلك خلال استقبال رئيس أركان الجيش الجزائري الفريق أول السعيد شنڨريحة، بمقر قيادة أركان الجيش بالعاصمة، لمدير الشركة الصربية "يوغوأمبورت" لتصنيع الأسلحة والمملوكة للدولة، يوغوسلاف بيتكوفيتش، الذي يقوم بزيارة رسمية إلى الجزائر.



وأوضحت وزارة الدفاع الجزائرية - في بيان - أن الطرفين أجريا محادثات تناولت حالة تقدم التعاون العسكري بين البلدين، وبحثا سويًا السبل والوسائل الكفيلة بتعزيزه أكثر فأكثر، والارتقاء به إلى المستوى المأمول.