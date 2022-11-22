شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة 4 أشخاص وإصابة 27 آخرين في انفجار منظومة غاز بكردستان العراق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أفاد مصدر أمني عراقي بوفاة 4 أشخاص وإصابة 27 آخرين، إثر انفجار منظومة غاز في محافظة دهوك بكردستان العراق.

وأوضحت مديرية ​الدفاع المدني​ العراقي -في بيان نقلته قناة "السومرية نيوز" الفضائية مساء اليوم الإثنين- أن "4 أشخاص توفوا وأصيب 27 آخرون إثر انفجار منظومة غاز نتيجة تسريب في أحد أنابيب الغاز داخل الأقسام الداخلية بمبنى محافظة دهوك".



وأضاف البيان أن حريقاً حصل نتيجة الانفجار، وفرق الدفاع المدني موجودة بمكان الحادث لإخماد النيران وإسعاف المصابين.