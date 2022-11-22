شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر أوبو تطلق هاتفها الجديد A1 Pro 5G بقدرات تصوير فائقة والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - أطلقت شركة أوبو هاتفها الذكي A1 Pro 5G الجديد، الذي ينتمي إلى الفئة المتوسطة.

وأوضحت الشركة الصينية أن باقة التجهيزات التقنية للهاتف الذكي A1 Pro 5G الجديد تشتمل على معالج كوالكوم Snapdragon 695 بمودم 5G ويعمل بسرعة تصل إلى 2.2 جيجاهرتز مع ذاكرة وصول عشوائي RAM سعة 8 إلى 12 جيجابايت.

ويمكن توسيع ذاكرة وصول عشوائي بشكل افتراضي بمقدار 8 جيجابايت أخرى، بينما تبلغ سعة الذاكرة الداخلية 128 أو 256 جيجابايت.

ويمتاز هاتف أوبو الجديد بشاشة OLED قياس 6.7 بوصة وتعمل بدقة الوضوح FHD+ (2412 x 1080 بيكسل) وبكثافة بيكسلات 394 بيكسل في البوصة المربعة.

ويصل معدل تنشيط الصورة إلى 120 هرتز ومعدل أخذ العينات 360 هرتز، وأعلنت شركة أوبو أن درجة السطوع القصوى تصل إلى 800 نيت.

ويصل سعر هاتف أوبو الجديد إلى نحو 2299 يوان (أي ما يعادل 320 دولارا)

وتروج الشركة الصينية لهاتفها الذكي الجديد من خلال كاميرا أمامية بدقة 16 ميجابيكسل وكاميرا مزدوجة على الجانب الخلفي مع فلاش مزدوج، وتعمل الكاميرا الرئيسية بدقة 108 ميجابيكسل وكاميرا البورتيريه بدقة 2 ميجابيكسل.

ويزخر الهاتف الذكي الجديد ببطارية سعة 4800 مللي أمبير ساعة ويمكن إعادة شحنها بقدرة 67 وات.

ويدعم الهاتف الذكي A1 Pro 5G الجديد تقنية الواي فاي وتقنية البلوتوث وتقنية اتصالات المجال القريب NFC ويعتمد على نظام التشغيل ColorOS 13، الذي يستند إلى نظام التشغيل جوجل أندرويد 13.

ويتوفر الهاتف الذكي بثلاثة ألوان، هي: الأسود Moon Sea والذهبي Dawn والأزرق Morning Rain.