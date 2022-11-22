شكرا لقرائتكم خبر عن بريطانيا تؤكد دعمها للعراق واستعدادها للتعاون التام مع حكومة السودانى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد السفير البريطاني في بغداد، مارك برايسون ريتشاردسون، الاثنين، دعم المملكة المتحدة للعراق وحكومة رئيس الوزراء محمد شياع السوداني.



وقال المكتب الإعلامي لمستشار الأمن القومي في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، إن "مستشار الأمن القومي، قاسم الأعرجي، استقبل بمكتبه ، السفير البريطاني في بغداد، مارك برايسون ريتشاردسون"، لافتا الى إنه "شهد اللقاء، استعراض آخر مستجدات الأوضاع السياسية والأمنية في المنطقة، وبحث سبل تمتين العلاقات بين العراق والمملكة المتحدة".

وأضاف، أن "الأعرجي بحث مع السفير البريطاني، ملف مخيم الهول السوري وأهمية تعاون المجتمع الدولي، لإنهاء هذا الملف، فضلا عن بحث استمرار دعم التحالف الدولي للعراق في محاربة الإرهاب والاستفادة من المعلومات والدعم الجوي في هذا المجال".



وأكد السفير البريطاني بحسب البيان، "دعم المملكة المتحدة للعراق وحكومة السوداني"، مبدياً "استعدادهم للتعاون التام والشامل".