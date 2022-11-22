شكرا لقرائتكم خبر عن الجزائر تتضامن مع إندونيسا إثر الزلزال الذي ضرب منطقة جاوة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعربت الجزائر عن "تضامنها التام" مع جمهورية إندونيسيا على إثر الزلزال العنيف الذي ضرب، الاثنين، منطقة جاوة، الواقعة جنوبي العاصمة جاكرتا، مخلفًا العديد من الضحايا والكثير من المصابين.



وتقدمت الجزائر، في بيان صادر عن وزارة خارجيتها، بتعازيها الخالصة لعائلات الضحايا وتمنياتها بالشفاء العاجل للمصابين.

كما أكدت، بحسب البيان، وقوفها التام مع الحكومة والشعب الإندونيسيين لتجاوز آثار هذه المحنة الأليمة.