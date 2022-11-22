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الجزائر تتضامن مع إندونيسا إثر الزلزال الذي ضرب منطقة جاوة

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القاهرة - سامية سيد - أعربت الجزائر عن "تضامنها التام" مع جمهورية إندونيسيا على إثر الزلزال العنيف الذي ضرب، الاثنين، منطقة جاوة، الواقعة جنوبي العاصمة جاكرتا، مخلفًا العديد من الضحايا والكثير من المصابين.


وتقدمت الجزائر، في بيان صادر عن وزارة خارجيتها، بتعازيها الخالصة لعائلات الضحايا وتمنياتها بالشفاء العاجل للمصابين.
كما أكدت، بحسب البيان، وقوفها التام مع الحكومة والشعب الإندونيسيين لتجاوز آثار هذه المحنة الأليمة.

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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