شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الإمارات ونظيره التركماني يتباحثان حول القضايا الإقليمية والدولية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تبادل الرئيس الإماراتي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان مع رئيس تركمانستان سيردار بيردي محمدوف وجهات النظر بشأن عدد من القضايا والملفات الإقليمية والدولية التي تهم البلدين.



وذكرت وكالة أنباء الإمارات (وام)، أن ذلك جاء خلال لقاء الرئيسين، حيث بحثا علاقات الصداقة الوثيقة بين البلدين، ومختلف مسارات التعاون الثنائي، خاصة الاقتصادي والتنموي والاستثماري، بما يخدم مصالحهما المتبادلة.



وقال الرئيس الإماراتي "إن علاقات التعاون بين البلدين راسخة، ونسعى خلال الفترة المقبلة إلى تعزيزها وتطويرها في مختلف القطاعات".. فيما أعرب رئيس تركمانستان عن تمنياته للعلاقات الثنائية بمزيد من التنمية والارتقاء إلى آفاق أوسع من التعاون البناء الذي يعزز مصالحهما المتبادلة.



وخلال اللقاء، تم الإعلان عن عدد من مذكرات التفاهم والاتفاقيات بين البلدين في مجالات الزراعة والأمن الغذائي والأمن السيبراني والتعليم وتبادل المعلومات حول مكافحة جرائم تمويل الإرهاب والتنمية المشتركة، بهدف بناء قاعدة راسخة من الشراكات في مختلف المجالات الحيوية التي تشكل ركائز أساسية لدفع عجلة التنمية المستدامة والتقدم.