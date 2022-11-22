شكرا لقرائتكم خبر عن الطيران العراقى ينفذ ضربات ضد أوكار الإرهابيين فى كركوك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الإعلام الأمنى العراقي إن قوات الطيران نفذت ضربات ضد أوكار الإرهابيين فى كركوك.

وكانت قد أعلنت خلية الإعلام الأمنى، الأسبوع الماضى، انطلاق المرحلة الثامنة من عملية الإرادة الصلبة لملاحقة العناصر الإرهابية من داعش .

وذكرت الخلية - في بيان أوردته قناة "السومرية نيوز"- أنه "بتخطيط وإشراف قيادة العمليات المشتركة ومتابعة وإشراف ميداني من قيادة القوات البرية، ووفقاً لمعلومات استخبارية دقيقة وإدامة زخم العمليات التعرضية وتكثيف الضربات الموجعة لتنظيم داعش الإرهابية، انطلقت المرحلة الثامنة من عملية الإرادة الصلبة ضمن قاطع قيادات عمليات نينوى وغرب نينوى والحدود الفاصلة بينهما".

وأضاف البيان، أن العملية تهدف إلى ملاحقة العناصر الإرهابية والمطلوبين، وكذلك تطهير الأراضي من مخلفات تنظيم داعش الإرهابي وتدمير أوكارهم.