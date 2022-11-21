شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الوزراء العراقي يختتم زيارة رسمية إلى الأردن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اختتم رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، زيارة رسمية للأردن استمرت يوما واحدا، عقد خلالها جولة مباحثات ثنائية مع العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني تناولت العلاقات بين البلدين، وأهم سبل تعزيز الشراكة والتعاون، لما فيه مصلحة الشعبين.



وشهدت الزيارة عقد جلسة مباحثات موسعة بين الجانبين العراقي والأردني، تناولت مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك، وملفات التنسيق الثنائي على مختلف الصعد والمجالات، فضلاً عن تعزيز العمل وفق مذكرات التفاهم الموقعة بين البلدين.



وكان في وداع السوداني بمطار (ماركا) العسكري رئيس الوزراء الأردني الدكتور بشر الخصاونة، ونائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشئون المغتربين أيمن الصفدي، وعدد من المسئولين الأردنيين.