شكرا لقرائتكم خبر عن هجوم بمسيرة مفخخة يستهدف ميناء نفطي باليمن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت وزارة النفط والمعادن اليمنية أن جماعة الحوثي أقدمت، على تنفيذ عملية تخريبية جديدة استهدفت ميناء الضبة النفطي في حضرموت، بمسيّرة مفخخة، أثناء تواجد إحدى السفن التجارية بالميناء.



ونددت الوزارة - في بيان نقلته وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) - بهذا الهجوم، مؤكدة أن هذه العمليات لن تثنيها عن مواصلة العمل على تخفيف معاناة الشعب اليمني، والعمل مع كافة الجهات بالدولة لمواجهة التهديدات الحوثية

وأشارت الوزارة إلى أن هذه الأعمال غير المسؤولة تستهدف تشتيت الجهود الحكومية ومسؤوليتها تجاه الشعب اليمني، وتجعل من بيئة الاستثمار في اليمن بيئة طاردة يتحمل نتائجها الشعب اليمني كافة فئاته.