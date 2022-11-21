شكرا لقرائتكم خبر عن الجامعة العربية: انعقاد الدورة الـ35 لمجلس وزراء النقل العرب الثلاثاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تنطلق اجتماعات الدورة الـ35 لمجلس وزراء النقل العرب، برعاية الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، غدًا الثلاثاء؛ وذلك لمناقشة عددًا من الموضوعات التي تسهم في تفعيل العمل العربي المشترك وذات العلاقة بقطاع النقل العربي بأنماطه المختلفة، وعلى رأسها دعم الاقتصاد الفلسطيني وتنفيذ الخطة الاستراتيجية لتنمية القطاعية في القدس(2018-2022).



كما تناقش الاجتماعات، بحسب بيان صادر عن جامعة الدول العربية، اليوم الاثنين، الموضوعات التي تخدم قطاع النقل (بري وبحري وجوي)؛ ففي مجال النقل البري تناقش آخر المستجدات حول الاتفاقية العربية لتنظيم نقل الركاب على الطرق بين الدول العربية وعبرها، كما تقدم إحاطة بالقرار رقم (2327) الصادر عن المجلس الاقتصادي والجماعي في دورته (109) بشأن اعتماد اتفاقية النقل بالعبور (الترانزيت) بين الدول العربية المعدلة، وبحث إنشاء منصة إلكترونية عربية للنقل البري على الطرق بين الدول العربية تخدم أطراف العملية التجارية.



وتدرس الاجتماعات توحيد مواصفات الأبعاد والاوزان المحورية للشاحنات العاملة بين الدول العربية، ومتطلبات تحديث وتفعيل موقع السلامة الطرقية تنفيذًا للقرار الصادر عن الدورة 34 لمجلس وزراء النقل العرب بتكليف الاتحاد العربي للنقل البري بالتنسيق مع لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي أسيا (إسكوا) لإنشاء مرصد عربي متكامل للسلامة الطرقية.



وفي مجال النقل البحري، يبحث مجلس وزراء النقل العرب ما يختص بالمسودة السادسة لمشروع اتفاقية تنظيم النقل البحري للركاب والبضائع بين الدول العربية، تنفيذاً للقرار رقم (2349) الصادر عن المجلس الاقتصادي والاجتماعي في دورته الـ110.



كما يناقش المجلس ومكتبه التنفيذي سبل تمويل تكلفة دراسة الجدوى الشاملة لمشروع إنشاء آلية عربية وقاعدة بيانات لدعم مجال صناعة إصلاح وبناء السفن في الدول العربية، وأهمية تأسيس صندوق عربي لدعم البحث والتطوير في الذكاء الاصطناعي ليتماشى مع الاتجاهات الحديثة في تطبيقات الذكاء الاصطناعي في قطاعات النقل واللوجستيات ومستقبلها في المنطقة العربية، إضافة إلى الدليل الاسترشادي للتدابير الاحترازية في قطاع النقل العربي للتعامل مع حالات الطوارئ الذي أعدته الأمانة العامة لجامعة الدول العربية.

وفي مجال النقل الجوي، يناقش المجلس والمكتب التنفيذي اعتماد المسودة المعدلة لاتفاقية تبادل الإعفاء من الضرائب والرسوم الجمركية على نشاطات ومعدات الناقل الجوي العربي المعدلة، بالإضافة إلى دعم كل من المملكة العربية السعودية وجمهورية مصر العربية للترشح لعضوية مجلس منظمة "الإيكاو" عن الفئة الثانية للفترة (2023-2025). كما يناقش المجلس المبادئ العامة العربية لتوحيد إجراءات تسجيل واعتماد اللقاحات واستخدامها بين الدول العربية.