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السعودية تعرب عن تضامنها مع إندونسيا إثر الزلزال الذي وقع في جزيرة جاوة

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القاهرة - سامية سيد - أعربت وزارة الخارجية السعودية، عن وقوف السعودية وتضامنها مع جمهورية إندونيسيا حكومة وشعبًا إثر الزلزال الذي وقع في جزيرة جاوة الغربية وأسفر عن سقوط العشرات من الوفيات والمصابين.


وقدمت الوزارة - حسبما ذكرت وكالة الانباء السعودية (واس) - تعازي السعودية ومواساتها لإندونيسيا ولأسر وأقارب الضحايا في هذا المصاب الجلل، وتمنياتها للمصابين الشفاء العاجل وأن تنعم إندونيسيا بالأمن والاستقرار.

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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