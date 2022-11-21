شكرا لقرائتكم خبر عن السعودية تعرب عن تضامنها مع إندونسيا إثر الزلزال الذي وقع في جزيرة جاوة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعربت وزارة الخارجية السعودية، عن وقوف السعودية وتضامنها مع جمهورية إندونيسيا حكومة وشعبًا إثر الزلزال الذي وقع في جزيرة جاوة الغربية وأسفر عن سقوط العشرات من الوفيات والمصابين.



وقدمت الوزارة - حسبما ذكرت وكالة الانباء السعودية (واس) - تعازي السعودية ومواساتها لإندونيسيا ولأسر وأقارب الضحايا في هذا المصاب الجلل، وتمنياتها للمصابين الشفاء العاجل وأن تنعم إندونيسيا بالأمن والاستقرار.