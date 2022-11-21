شكرا لقرائتكم خبر عن ميقاتي: برنامج الأغذية العالمي يخصص 5.4 مليار دولار للبنان لـ3 سنوات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي "إن المجلس التنفيذي لبرنامج الأغذية العالمي قرر في اجتماعه الأخير في روما تخصيص مبلغ خمسة مليارات و400 مليون دولار أمريكي للبنان للسنوات الثلاث المقبلة، مع وعد بأن تكون المنتجات المشتراه للمساعدات الغذائية من لبنان بالكامل".



وأوضح ميقاتي - في تصريح، اليوم الاثنين، بعد لقائه بمدير برنامج الأغذية العالمي في لبنان الدكتور عبدالله الوردات - أنه ناقش خلال لقائه الأخير في شرم الشيخ مع المدير التنفيذي لبرنامج الأغذية العالمي ديفيد بيزلي المشاريع التي تقوم بها المنظمة في لبنان، لافتا إلى أن الحكومة اللبنانية كان لها موقف من هذه المشاريع ومن طريقة تنفيذها.



وأشار إلى أن البرنامج بدأ في لبنان منذ عام 2012 عقب النزوح السوري، وكان مخصصا لإعطاء المساعدات الغذائية للنازحين السوريين، مؤكدا أن البرنامج يقوم اليوم بصرف مساعدات بنسبة 70% للسوريين و30% للبنانيين بإجمالي 700 مليون دولار في السنة تقريبا.



وبين أنه بعد اجتماع المجلس التنفيذي للبرنامج في روما يومي الخميس والجمعة الماضيين، تم الاتفاق على أن يخصص للبنان خمسة مليارات و400 مليون دولار خلال السنوات الثلاث المقبلة 2023 و2024 و2025، على أن يكون ذلك بالتساوي بين اللبنانيين والسوريين بنسبة 50% لكل منهما.



وشدد على أن تكون المنتجات المشتراه بهدف المساعدات الغذائية من لبنان بالكامل، منوها بأنه سيكون هناك عمل مشترك مع منظمة الأغذية العالمية لمساعدة المزارع اللبناني ووزارة الزراعة.



واعتبر ميقاتي أن هذا المبلغ يؤسس لشبكة أمان اجتماعية كاملة مع البنك الدولي والاتحاد الأوروبي وبرنامج الأغذية العالمي، مؤكدا أنها سلة مهمة جدا نقدية ومالية ستقوم بها وزرات الشؤون الاجتماعية والتربية والصحة والزراعة، كما سيكون هناك تعاون كامل تحت مظلة رئاسة مجلس الوزراء، وسيتم الإعلان عنها في حينه.