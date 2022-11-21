شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس العراقي يشيد بعمل السلطة القضائية.. ويؤكد دعم الحكومة لها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أشاد رئيس العراق عبد اللطيف جمال رشيد، اليوم الاثنين، بعمل السلطة القضائية الاتحادية، فيما أكد على دعم الحكومة بالشكل الذي يلبي طموحات المواطنين.

وقالت رئاسة الجمهورية في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، ان "رئيس الجمهورية عبد اللطيف جمال رشيد استقبل، اليوم، في قصر السلام ببغداد، رئيس المحكمة الاتحادية العليا جاسم محمد عبود الذي قدم التهاني له بمناسبة توليه منصب رئيس الجمهورية، متمنياً له كل التوفيق والنجاح في أداء مهامه".

وأعرب رئيس الجمهورية عن شكره لرئيس المحكمة الاتحادية العليا على تهانيه الطيبة، مشيداً "بعمل السلطة القضائية الاتحادية".

وأكّد "ضرورة بذل الجهود من أجل دعم القضاء وتعضيد التعاون والتنسيق بين المؤسسات العليا للدولة لضمان حقوق أبناء الشعب كافة وفق القانون والدستور، والحفاظ على حماية الحقوق والحريات وإحقاق العدالة، ودعم الحكومة بالشكل الذي يلبي طموحات المواطنين في حياة كريمة وأوضاع معيشية وخدمية أفضل".