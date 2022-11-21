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كوريا الجنوبية تتعهد بمواصلة التعاون الوثيق مع السعودية

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القاهرة - سامية سيد - وجه الرئيس الكوري الجنوبي، يون سيوك يول، رسالة إلى الأمير اليوم الاثنين، وتعهد فيها بالتعاون الوثيق بين البلدين.

 

 

وبحسب موقع "روسيا اليوم" الإخبارى، قال نائب المتحدث باسم المكتب الرئاسي لي جيه-ميونغ إن "الرئيس كتب في رسالته أن زيارة ولي العهد أصبحت معلما مهما في تطوير العلاقات الثنائية لخطوة أخرى إلى الأمام".

 

وأضاف يون "سنتعاون بشكل وثيق من أجل تحقيق رؤية المملكة العربية السعودية 2030"، في إشارة إلى خارطة الطريق التي وضعها ولي العهد لتنويع اقتصاد البلاد بعيدا عن النفط.

 

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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