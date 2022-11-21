شكرا لقرائتكم خبر عن كوريا الجنوبية تتعهد بمواصلة التعاون الوثيق مع السعودية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وجه الرئيس الكوري الجنوبي، يون سيوك يول، رسالة إلى ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان اليوم الاثنين، وتعهد فيها بالتعاون الوثيق بين البلدين.

وبحسب موقع "روسيا اليوم" الإخبارى، قال نائب المتحدث باسم المكتب الرئاسي لي جيه-ميونغ إن "الرئيس كتب في رسالته أن زيارة ولي العهد أصبحت معلما مهما في تطوير العلاقات الثنائية لخطوة أخرى إلى الأمام".

وأضاف يون "سنتعاون بشكل وثيق من أجل تحقيق رؤية المملكة العربية السعودية 2030"، في إشارة إلى خارطة الطريق التي وضعها ولي العهد لتنويع اقتصاد البلاد بعيدا عن النفط.