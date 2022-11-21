شكرا لقرائتكم خبر عن العاهل الأردنى يؤكد أهمية تعزيز العلاقات والتعاون الثلاثى بين مصر والأردن والعراق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد العاهل الأردنى الملك عبدالله الثانى حرص الأردن على تعزيز العلاقات والتعاون الثلاثى بين مصر والأردن و العراق.

جاء ذلك خلال، مباحثات العاهل الأردني ، مع رئيس مجلس الوزراء العراقى محمد شياع السودانى اليوم الاثنين، بحضور الأمير الحسين بن عبدالله الثانى ولى العهد.

وتناولت المباحثات، التي عُقدت فى قصر بسمان الزاهر، العلاقات الأخوية بين البلدين، وآليات تعزيز التعاون الاقتصادي واستكمال المشروعات المشتركة بينهما.

وأعرب الملك عبداللهالثاني، خلال مباحثات ثنائية تبعتها موسعة، عن تمنياته لرئيس مجلس الوزراء العراقي بالنجاح في مهامه، مؤكدا اعتزازه بمستوى العلاقات الأخوية الوطيدة التي تجمع البلدين والشعبين الشقيقين.

وشدد الجانبان على التأكيد على حرص الأردن والعراق على تعزيز التعاون على المستويات كافة لا سيما السياسية والاقتصادية، والبناء على ما تم إنجازه في المشروعات المشتركة.

كما أكد العاهل الأردني، أهمية مواصلة التعاون بين البلدين، والثلاثي مع مصر، باعتباره نموذجا للتكامل في المنطقة.

وجرى التأكيد على ضرورة مواصلة التنسيق والتشاور بين الأردن والعراق حيال مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك، بما يحقق مصالحهما ويخدم القضايا العربية.

وأشار الملك عبدالله الثاني إلى أهمية دور العراق في محيطه العربي والإقليم، مشددا على أن أمن العراق يعد ركيزة أساسية لأمن المنطقة واستقرارها.

وتطرقت المباحثات إلى قضايا المنطقة وأزماتها، والقضية الفلسطينية، إضافة إلى الجهود المبذولة في الحرب على الإرهاب، ضمن نهج شمولي.

من جهته، أكد السوداني حرص العراق على إدامة العلاقات المتميزة مع الأردن، مشددا على استمرار التعاون المشترك في مختلف المجالات لما فيه مصلحة الشعبين الشقيقين، وبما ينعكس على أمن المنطقة واستقرارها وازدهارها.

حضر المباحثات رئيس الوزراء الأردني الدكتور بشر الخصاونة، ونائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشئون المغتربين أيمن الصفدي، ومدير مكتب الملك، الدكتور جعفر حسان.

كما حضرها عن الجانب العراقي وزير الخارجية العراقي الدكتور فؤاد حسين، ومدير مكتب رئيس مجلس الوزراء الدكتور إحسان العوادي، ومحافظ الأنبار الدكتور علي الدليمي.

