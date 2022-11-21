شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة الفلسطينية: شهيد برصاص قوات الإحتلال الإسرائيلى فى جنين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم الاثنين، أن الطالب الفلسطينى محمود عبد الجليل السعدى "18 عاما" فى الثانوية العامة قضى متأثراً بجروح، أصيب بها جراء رصاص قوات الاحتلال الإسرائيلى، خلال اقتحامها لمحافظة "جنين" شمالى الضفة الغربية.

وكانت قوات كبيرة من جيش الاحتلال، اقتحمت منطقة "الهدف" في جنين، ونشرت قناصة على اسطح المنازل، وحاصرت منزل شاب يدعى راتب البالي، قبل أن تعتقله.

وقال سكان من جنين إن قوات الاحتلال استهدفت المنزل المُحاصر بقنابل "الانيرجا"، كما أطلقت النار باتجاه سيارة إسعاف، ومنعت الصحفيين من الاقتراب من المنطقة ، وأن قوات الاحتلال الإسرائيلي أطلقت الأعيرة النارية وقنابل الصوت والغاز باتجاه الشبان الفلسطينيين ، ما أدى إصابة خمسة بالرصاص الحى، ومن بينهم الشهيد محمود السعدى.