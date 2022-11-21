شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر باحثون يحذرون من خطر "غير متوقع" للدخان من جهة ثالثة! والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - من المرجح أنك تدرك بالفعل مخاطر التدخين واستنشاق دخان شخص آخر. وأصبح من الواضح أن المخاطر تمتد أيضا إلى جزيئات التبغ المحترقة التي تستقر على الأسطح - ما يسمى بدخان من جهة ثالثة.

وعلى الرغم من أن الآثار الصحية للتعرض للدخان من جهة ثالثة، حظيت باهتمام الباحثين مؤخرا، فقد أشارت الدراسات إلى أن هذه البقايا يمكن أن تبقى على الملابس المعرضة للدخان لأشهر إلى سنوات، ومن المحتمل أن تعود إلى الهواء حيث يمكن أن تبقى، خاصة في البيئات الداخلية.

باحثون يحذرون من خطر "غير متوقع" للدخان من جهة ثالثة!

وتشير الاختبارات التي أجريت على الحيوانات إلى وجود سبب للقلق بشأن هذه الملوثات الثابتة. والآن، وجدت دراسة جديدة صغيرة شملت 10 أشخاص أن بقايا دخان التبغ على الملابس يمكن أن ترفع المؤشرات الحيوية المرتبطة بالالتهاب، وتحاكي آليات الأمراض الجلدية.

وعلى الرغم من عدم إصابة أي من المتطوعين بأمراض جلدية مثل التهاب الجلد التماسي والصدفية، يقول الفريق الذي يقف وراء الدراسة الجديدة أن الضرر الذي يلحق بالجلد قد يؤدي إلى مشاكل صحية أخرى.

وكتب الباحثون في تقريرهم: "كان تعرضنا للدخان من جهة ثالثة لفترة وجيزة، ولم يسبب تهيجا للجلد، ومن غير المرجح أن يؤدي إلى الإصابة بأمراض جلدية، ومع ذلك فإن العلامات المرتبطة بتنشيط المرحلة المبكرة من التهاب الجلد التماسي والصدفية وأمراض جلدية أخرى كانت مرتفعة".

ودرس الباحثون 10 أشخاص أصحاء من غير المدخنين تتراوح أعمارهم بين 22 و45 عاما، وطُلب من كل منهم ارتداء ملابس تتأثر بالتدخين السلبي لمدة ثلاث ساعات. كما طُلب منهم قضاء 15 دقيقة في جهاز الجري كل ساعة، بحيث يتم امتصاص المزيد من جزيئات الدخان من جهة أخرى عبر الجلد عن طريق العرق.



وبعد أخذ عينات الدم والبول، وجد الفريق أن المؤشرات الحيوية التي تشير إلى الضرر التأكسدي للحمض النووي كانت مرتفعة. كما كشف التغيرات في مستويات بروتينات الدم. وعلاوة على ذلك، استمرت التغييرات حتى 22 ساعة بعد التعرض. ولم تتم ملاحظة مثل هذه التغييرات عندما ارتدى نفس المشاركين العشرة ملابس نظيفة أثناء التمرين، في جلسة اختبار أخرى.

وأفاد الباحثون أن النتائج تشير إلى أن التعرض للدخان السلبي يعكس نوع الضرر وتفعيل الاستجابات المناعية التي تم قياسها لدى مدخني السجائر.

وبينما لم يُظهر أي من المشاركين في الدراسة تغيرات في بشرتهم أو صحتهم، فإن المؤشرات المبكرة موجودة وتحتاج إلى مزيد من البحث - حتى الآن لم يتم إجراء سوى عدد قليل جدا من الدراسات حول كيفية استجابة البشر للتعرض للدخان من جهة خارجية، ولم يتم إجراء أي دراسات على التعرض من خلال الجلد.

ويقول عالم الأحياء الخلوي برو تالبوت، من جامعة كاليفورنيا، ريفرسايد: "هناك نقص عام في معرفة استجابات صحة الإنسان للتعرض للدخان من جهة خارجية. وإذا اشتريت سيارة مستعملة مملوكة سابقا لمدخن، فأنت تعرض نفسك لبعض المخاطر الصحية".

ويقترح الباحثون أن الجلد قد يكون أكثر عرضة لخطر التعرض لدخان جهة خارجية لأنه أكبر عضو لدينا - من الصعب حماية كل جزء من أجسامنا من الأسطح والهواء الذي نلامسه.

وبعد ذلك، يأمل الباحثون في إجراء دراسات تشمل مجموعات أكبر من الأشخاص على مدى فترة زمنية أطول، ويريدون أيضا دراسة التأثيرات التي تحدثها السجائر الإلكترونية على البيئة المحيطة والسكان.

وفي غضون ذلك، يجب أن تكون نتائج هذه الدراسة مفيدة في إضافة الأدلة الموجودة حول مخاطر التدخين السلبي، وتوعية الناس بالمخاطر والعمل على إيجاد طرق لتخفيفها.

ويقول عالم الأحياء شين ساكاماكي تشينغ، الذي قاد الدراسة أثناء وجوده في جامعة كاليفورنيا ريفرسايد: "يمكن أن تساعد النتائج التي توصلنا إليها الأطباء في تشخيص المرضى المعرضين للتدخين غير المباشر والمساعدة في تطوير سياسات تنظيمية تتعامل مع معالجة البيئات الداخلية الملوثة بالدخان من جهة أخرى".

يمكن أن يكون الليزر الأقل سمكا من عود الثقاب طريقة جديدة فعالة لعلاج تضخم البروستات، دون التأثير على الوظيفة الجنسية.

ويمكن توجيه جهاز EchoLaser إلى مكانه عن طريق الموجات فوق الصوتية وسيحرق أنسجة البروستات الزائدة دون الإضرار بالخلايا السليمة القريبة. ويمكن إجراء العملية في أقل من 30 دقيقة تحت التخدير الموضعي.

ويقدم طريقة جديدة لعلاج تضخم البروستات الحميد (BPH)، والذي يصيب نحو 50% من الرجال الذين تتراوح أعمارهم بين 50 وما فوق.

وتقع البروستات، التي عادة ما تكون بحجم حبة الجوز، أسفل المثانة وتلتف حول مجرى البول.

وتتضخم البروستات مع تقدم العمر، وفي تضخم البروستات الحميد تصبح كبيرة جدا بحيث تضغط على المثانة والإحليل. ويمكن أن يؤدي ذلك إلى كثرة التبول وصعوبة البدء في التبول أو صعوبة إفراغ المثانة بالكامل. ويمكن أن تكون هذه الأعراض مؤلمة وتتعارض مع نوعية الحياة.

وتتراوح العلاجات من تغييرات نمط الحياة، مثل شرب كميات أقل من الكحوليات والكافيين (وكلاهما يمكن أن يؤدي إلى تفاقم الأعراض) إلى الأدوية، بما في ذلك حاصرات ألفا، التي تعمل على إرخاء العضلات في غدة البروستات وعنق المثانة، ما يسمح للبول بالمرور بحرية أكبر.

وقد يُعرض على أولئك الذين لا تستجيب أعراضهم للأدوية الجراحة لإزالة أنسجة البروستات الزائدة.

ويعتبر استئصال البروستات عبر الإحليل (TURP) هو العلاج الجراحي القياسي لهذا، ولكن يمكن أن يكون له آثار غير مرغوب فيها، بما في ذلك ضعف الانتصاب وسلس البول.



ويمكن أن يؤدي أيضا إلى القذف الرجعي، حيث ينتقل السائل المنوي للخلف إلى المثانة، ما يؤدي إلى العقم عند الذكور. ويؤثر هذا التعقيد الجراحي على ما يصل إلى 65 إلى 75% من الرجال، وفقا لـ NHS، ويحدث نتيجة لتلف الأعصاب والعضلات بين المثانة والبروستات.

ومن المأمول أن يوفر EchoLaser خيارا أقل خطورة. ويتكون من ألياف بصرية، بعرض شعرتين بشريتين، تحمل ضوء الليزر داخل إبرة دقيقة يبلغ قطرها نحو ثلث المليمتر.

ويتم إدخال الإبرة من خلال المسافة بين فتحة الشرج وكيس الصفن ويتم توجيهها إلى موضعها.

وعند التنشيط، يتم إنشاء كرة دوارة من الحرارة في نهاية الإبرة، والتي تسخن وتدمر الأنسجة غير المرغوب فيها.

وأظهر بحث جديد تم إجراؤه على 38 رجلا أنه فعال وآمن.

وخرج جميع المرضى من المستشفى في غضون ثماني ساعات، وبعد شهر واحد، تحسن تدفق البول بمقدار الثلث في المتوسط​​، وانخفضت كمية البول المتبقية في المثانة إلى النصف.

وقال أخصائيو المسالك البولية من جامعة فلورنسا، الذين أجروا التجربة، في مجلة Frontiers in Urology، إنه لم تكن هناك حالات القذف المرتجع وأن جميع الرجال لم يعودوا بحاجة إلى دواء البروستات المتضخمة.

وتعليقا على البحث، قال البروفيسور راج بيرساد، استشاري المسالك البولية في طب المسالك البولية في بريستول: "على مر السنين، بسبب الآثار الجانبية المحتملة للعملية التقليدية لـ BPH [أي TURP]، والتي تشمل النزيف وتندب عنق المثانة، تم ابتكار العديد من الإجراءات طفيفة التوغل. وإذا كانت فعالية هذا النهج [EchoLaser] جيدة، فسيكون منافسا رئيسيا لعلاج تضخم البروستات الحميد الذي يتم تقديمه بأقل قدر من الإزعاج والآثار الجانبية المحتملة للمريض. وقد يتضح أنه علاج فعال من حيث التكلفة لخدمة NHS التي تواجه تحديات مالية بالفعل".