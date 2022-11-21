شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر طبيبة روسية تكشف كيفية الوقاية من مرض السكري.. ماذا قالت؟ والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - كشفت الطبيبة الأخصائية أناستاسيا بوبوفيتش، الخبيرة في مشروع محاضرة "DiaTalks" لمرضى السكري، أن إنقاص الوزن بنسبة 5 إلى 10 بالمئة والمشي اليومي يساعد في الوقاية من مرض السكري.

وقالت الأخصائية بوبوفيتش، في مقابلة مع "غازيتا رو" إن 415 مليون شخص في العالم يعانون من مرض السكري، ووفقا للتوقعات الطبية، بحلول عام 2040، سيرتفع هذا الرقم إلى 642 مليونا.

طبيبة روسية تكشف كيفية الوقاية من مرض السكري.. ماذا قالت؟

وأشارت الأخصائية لخمس قواعد، سيساعد الالتزام بها في تقليل من مخاطر الإصابة بمرض السكري من النوع 2 إلى الحد الأدنى.

وذكرت أن القاعدة الأولى هي التخلص من الوزن الزائد: "إن فقدان ما لا يقل عن 5 إلى10 بالمئة من الوزن سيساعد على الوقاية من مرض السكري".

وأوضحت أنه مع زيادة وزن الجسم، ينمو الهيموغلوبين السكري، وهو مؤشر للسكر في الجسم ومستوى الهيموغلوبين السكري الطبيعي يظل أقل من 5.7بالمئة، والمستوى من 5.7 بالمئة إلى 6.4 بالمئة يشير إلى مقدمات السكري، والمستوى 6.5 بالمئة أو أكثر يشير إلى مرض السكري".

وكقاعدة ثانية يجب مراقبة النظام الغذائي، ونصحت الطبيبة بعدم الذهاب في دورات بالسعرات الحرارية، ولكن في نفس الوقت قم بحسابها من أجل منع الكمية التي يتم تناولها عن طريق النشاط البدني. كما قدمت بعض التوصيات بشأن النظام الغذائي، وما يجب اختياره كالخضروات غير النشوية: الفلفل، والفطر، والقرنبيط، والسبانخ، وزيادة الفواكه والحبوب الكاملة إلى النظام الغذائي.

ونصحت بتقليل كمية المشروبات السكرية وزيادة كمية البروتين: السمك والدجاج والزبدة والبيض.

وأما القاعدة الثالثة فهي مراقبة الضغط، كما أوضحت الطبيبة، إن ارتفاع الكوليسترول وضغط الدم من علامات العديد من الأمراض، بما في ذلك مقدمات السكري مع خطر التحول إلى مرض السكري.

وكقاعدة رابعة وهي الأهم التوقف عن التدخين، وأوضحت إن "دخان السجائر يضر بالأوعية الدموية، مما يزيد في النهاية من خطر ارتفاع مستويات السكر في الدم"، وأن ما لا يقل عن 25 مليون حالة من مرض السكري من النوع 2 في جميع أنحاء العالم مرتبطة بشكل مباشر بتدخين السجائر وحده.

وأوضحت الطبيبة كقاعدة خامسة هي مراقبة النشاط البدني ويكفي حسب الأخصائي 30 دقيقة من الحركة يوميا خمس مرات في الأسبوع، واختيار أنشطة معتدلة الشدة: تلك التي تجعل القلب ينبض بشكل أسرع وتستهلك العضلات المزيد من الطاقة، بالنسبة للأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 60 عاما، أوصت بالمشي أو السباحة ".

وبالنسبة لمرض السكري من النوع الأول، أوضحت أنه يكاد يكون من المستحيل منع تطوره، لأن الأطباء ما زالوا لا يعرفون الأسباب الدقيقة لحدوثه: يمكن للعامل الوراثي أن يلعب دورا في ذلك.

أظهرت دراسة جديدة أن العقاقير المخفضة للكوليسترول قد تقلل من خطر تدهور البصر المرتبط بالعمر.

ويعد الضمور البقعي المرتبط بالعمر (AMD) أحد الأسباب الرئيسية لضعف البصر الشديد بين كبار السن.

وأظهرت دراسة جديدة الآن أن الاستخدام المنتظم لأدوية خفض الكوليسترول والسيطرة على مرض السكري من النوع الثاني، قد يقلل من خطر الإصابة بأمراض العين التنكسية بأكثر من الخمس.

وشهدت الدراسة أن الباحثين يجمعون معلومات من 14 دراسة لتقييم تأثير الأدوية على خطر الإصابة بمرض الضمور البقعي اللاصق (AMD).

وقام الخبراء، بقيادة فريق من مستشفى جامعة بون في ألمانيا، بفحص الدراسات التي شملت ما يقرب من 40 ألف شخص من المملكة المتحدة وفرنسا وألمانيا واليونان وأيرلندا وإيطاليا والنرويج والبرتغال وروسيا.



وكان المشاركون فوق سن الخمسين ويتناولون نوعا واحدا على الأقل من الأدوية من أجل: خفض الكوليسترول - بما في ذلك الستاتين؛ السيطرة على مرض السكري - بما في ذلك الأنسولين؛ للسيطرة على الالتهاب - باستثناء المنشطات؛ أو دواء لعلاج اضطرابات الحركة الناجمة عن مرض التنكس العصبي.

وتم تشخيص نحو 9332 شخصا مشاركا في الدراسة مع AMD.

ووجد الباحثون أن الأشخاص الذين يتناولون أدوية لخفض الكوليسترول لديهم خطر أقل بنسبة 15% للإصابة بمرض AMD مقارنة بأولئك الذين لم يتناولوا هذه الأدوية.

وفي الوقت نفسه، بدا أن الأشخاص الذين يتناولون أدوية للسيطرة على مرض السكري لديهم مخاطر أقل بنسبة 22%.

ولم يتم العثور على مثل هذه الارتباطات للأنواع الأخرى من الأدوية التي يتناولها الأشخاص المشاركون في الدراسة.

وتعد AMD هي حالة شائعة لا تسبب العمى التام ولكن يمكن أن تجعل الأنشطة بما في ذلك القراءة والتعرف على الوجوه صعبة، وفقا لـ NHS.

وتقدر المؤسسات الخيرية أن نحو 600000 شخص في المملكة المتحدة و11 مليون في الولايات المتحدة لديهم AMD.

ويحدث هذا نتيجة تلف البقعة، الجزء الأوسط من الشبكية، الطبقة الرقيقة من الأنسجة الموجودة في مؤخرة العين التي تحول الضوء إلى إشارات للدماغ.

وقال الباحثون: "تشير دراستنا إلى وجود ارتباط بين الاستخدام الجهازي للأدوية الخافضة للدهون (LLD) والأدوية المضادة لمرض السكر مع انخفاض انتشار AMD عبر العديد من الدراسات الجماعية الأوروبية". وأكدوا أن هناك حاجة لمزيد من الدراسات لفحص النتائج.

ونشرت النتائج في المجلة البريطانية لطب العيون.