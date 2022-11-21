شكرا لقرائتكم خبر عن العراق وبريطانيا يؤكدان مواصلة جهود محاربة الإرهاب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين ونظيره البريطاني جيمس كليفرلي الأحد، أهمية مواصلة جهود محاربة التنظيمات الإرهابية، لما تشكله من تهديد للأمن والاستقرار في العراق والمنطقة.

وذكرت الوزارة - في بيان أوردته الوكالة الوطنية العراقية للأنباء (نينا) - أن فؤاد التقى بكليفرلي على هامش اجتماعات الدورة الـ 18 لمؤتمر "حوار المنامة"، حيث بحثا سبل الارتقاء بالعلاقات الثنائية بين البلدين، وأهمية التشاور حول القضايا ذات الاهتمام المشترك، وناقشا دور العراق الريادي في المنطقة، وجهوده في محاربة الإرهاب.

وأكد فؤاد ضرورة تفعيل العلاقات الثنائية على مختلف الأصعدة ومنها الاقتصادية والمالية، داعيا الشركات البريطانية إلى الاستثمار في العراق، مشيدا بالاستقرار المالي الذي يمر به العراق حاليا.

من جانبه، أكَّد كليفرلي التزام الحكومة البريطانية بمواصلة الدعم لنظيرتها العراقية في المجالات الاقتصادية والأمنية ومكافحة الإرهاب، وفي مجالات الطاقة المتجددة والاستثمار ومكافحة آثار تغير المناخ، معربا عن رغبة حكومته في رفع وتيرة العلاقات الثنائية بين البلدين وتطويرها فيما يخدم المصالح المشتركة.



على جانب متصل ناقشت وزير الهجرة والمهجرين العراقية ، إيفان فائق جابرو، مع السفيرة الأمريكية لدى بغداد آلينا رومانسكي، اليوم الأحد خطة طوارئ الوزارة لإعادة النازحين.



وذكر بيان لوزارة الهجرة - في بيان أوردته وكالة الأنباء العراقية (واع) - أن الوزيرة استقبلت اليوم سفير الولايات المتحدة الأمريكية لدى العراق والوفد المرافق لها ، وتم خلال اللقاء بحث أوجه التعاون المشترك بين البلدين الصديقين في مختلف المجالات.