شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس النواب الأردنى يؤكد حرص المجلس على التواصل مع كافة السلطات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد رئيس مجلس النواب الأردني أحمد الصفدي، حرص المجلس على التواصل مع كافة السلطات في البلاد.

جاء ذلك خلال استقبال الصفدي في مكتبه الأحد، رئيس مجلس مفوضي الهيئة المستقلة للانتخاب المهندس موسى المعايطة، بحضور أعضاء المكتب الدائم في مجلس النواب وأعضاء مجلس مفوضي الهيئة.

وأكد الصفدي والمعايطة أن أمام سلطات ومؤسسات الدولة، مهام كبيرة على طريق استكمال مسيرة الإصلاحات الشاملة وتحقيق الرؤية الملكية التي تضمنت مشروعاً وطنياً متكاملاً، استكمالاً لخطوات تحديث منظومتنا السياسية والاقتصادية والإدارية.

وقال الصفدى، إن مجلس النواب سينطلق في عمله بالمرحلة المقبلة، من المضامين التي أكد عليها العاهل الأردني الملك في خطاب العرش، بما يسهم في الارتقاء بالأداء ويلبي رغبات وتطلعات أبناء شعبنا العزيز.

وأضاف أن المجلس حريص على التعاون مع مختلف سلطات ومؤسسات الدولة، فالمسئوليات المقبلة كبيرة تستوجب السير في معادلة عنوانها وغايتها التكامل لأجل المصلحة الوطنية العليا، فإن اختلفنا في الأدوار لا نختلف في الأهداف، مشددا على أن الهيئة المستقلة للانتخاب اليوم أمام مسؤولية وطنية، بعد أن أناطت التعديلات الدستورية الأخيرة، بالهيئة مهمة النظر في طلبات تأسيس الأحزاب السياسية ومتابعة شؤونها.

وأشاد الصفدي بدور الهيئة والتطور الكبير اللافت في عملها، الأمر الذي حظيت معه بتكريم ملكي مؤخراً لقاء دورها في الارتقاء بإدارة العملية الانتخابية والنهوض بمؤسسية الهيئة.

كما أشاد بدور الهيئة ونجاحها في الإشراف على انتخابات غرف الصناعة مؤخراً، مؤكداً أن للمعايطة خبرات متراكمة من شأنها تحقيق المزيد من النجاحات للهيئة.